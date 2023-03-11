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媽媽過世3年「突退LINE群」讓她超錯愕　過來人淚曝原因：我爸也是

▲社群軟體,LINE,手機,群組。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲過世媽媽突退LINE群組，女兒錯愕「為什麼」，內行人曝原因。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人在親人過世後，仍會傳訊息給親人生前使用的社群帳號，抒發壓力並尋求心靈慰藉。一名女網友分享，儘管媽媽已過世一段時間，她仍時不時會傳LINE訊息給媽媽，不料對話框近日突然彈出「媽咪離開聊天」，才發現媽媽的LINE帳號被刪除了，讓她十分疑惑「LINE會自動刪除太久沒登入的帳號嗎？」

原PO在Dcard表示，她的媽媽已經過世3年了，但她仍會持續傳訊息到媽媽生前使用的LINE聊天室，不料前幾天聊天室突然顯示「媽咪離開聊天」，媽媽的LINE帳號突然退出群組，調查後發現是帳號遭到刪除。

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原PO疑惑說，她傳給媽的訊息都沒有已讀，而且媽媽以前使用的手機她仍留著，只是因為電池膨脹已經開不了機了，「問了我爸爸，爸爸也說不曾登入媽媽的帳號」、「想請問大家，LINE會自動刪除太久沒登入的帳號嗎？」

▲▼媽媽去世三年「突退LINE群組」她錯愕 過來人曝原因。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友相當心疼原PO。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有許多內行人解答，「應該是門號被別人使用，然後別人註冊LINE，我媽媽的也是因為這樣帳號被刪除」、「門號被其他人用了」、「應該是門號被別人使用，你媽媽又沒設定其他登入方式，所以帳號才被刪」。

也有人建議，「綁FB再解除手機綁定，帳號也不會註銷哦」、「我怕我爸門號被別人用，所以我爸離開的時，我就把門號改成預付卡模式，固定半年儲值100元，雖然有些人覺得沒意義，但對自己來說意義非凡」、「綁定FB，就算門號換人用，帳號也還會在哦，但已經刪除的，可能就救不回來了」。

也許多過來人說，「謝謝妳讓我看到這篇，我爸前幾天也是走了，我在整理全部有關於他的照片影片，原本也打算像你這樣，還好有看到這篇文」、「我爸爸的也被登出了」、「我爸爸的也被退出，看到的時候眼淚流不停，還打了爸爸的電話，卻是別人接的」。

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