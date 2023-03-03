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LINE也有ChatGPT了！免註冊直接開聊　與網頁版差異曝光

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲現在LINE上也出現了聊天機器人。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者柯振中／綜合報導

近日「ChatGPT」等人工智慧聊天機器人程式相當盛行，有不少人會在程式當中提出問題、給予命令，以得到相應解答。不過，有網友發現，除了網頁版的ChatGPT以外，現在也有LINE版的人工智慧聊天機器人出現，不但免註冊帳號，還能夠應付更加特殊的任務。

這款LINE版的聊天機器人程式名為「AIチャットくん」（AI聊天君），與網頁版的ChatGPT相同，只要輸入問題或需要處理的命令，就會得到相應的解答，雖然介紹、日文名稱都是以日文呈現，但如果以中文輸入問題，也能夠得到以中文回覆的解答，且只要加入官方帳號就可以開聊，還不必額外註冊，使用起來相當方便。

▲▼LINE也有ChatGPT。（圖／翻攝LINE／AI聊天君）

▲LINE上也有聊天機器人能夠使用了。點圖可放大。（圖／翻攝LINE／AI聊天君）

不過，這款LINE版的聊天機器人，似乎有每日使用的次數限制，如果問題或字數超過一定的數量，就會得到「ご利用いただきありがとうございます。本日の制限回数に到達しました」（謝謝您的使用，今天使用次數已達上限）的答案，如果想要繼續使用，則要付費訂閱，才能無限次使用。

▲▼LINE也有ChatGPT。（圖／翻攝LINE／AI聊天君）

▲使用了一定的次數以後，AI聊天君會告知使用次數已達上限。（圖／翻攝LINE／AI聊天君）

至於與網頁版ChatGPT的差異，AI聊天君則回覆，除了傳送平台不同以外，它也能處理更加特殊的任務，例如查詢天氣、翻譯，且因為屬於機器人，隨時都能進行對話，不必限制時間，若有緊急問題需要解決，可以隨時交流。

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