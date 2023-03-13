「我們很有主場優勢！」晚接午賽程挨轟　他逆風喊3點：其他隊沒有

▲中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊11日晚上對戰完荷蘭，緊接著隔（12）日中午對上古巴。就有不少網友直呼，中華隊「晚接午」的賽程很地獄，根本沒有所謂的主場優勢；不過，律師林智群則抱有不同看法，列出3點直呼「持平而論，我們已經很有主場優勢了。」

對於經典賽，林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上有感而發，若提到賽程密集，晉級的古巴、義大利都有「晚接午」的賽程，且古巴還贏球。因此，他也列出3點，直言「持平而論，我們已經很有主場優勢了。」

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3點優勢如下：

1.其他球隊還要調時差



2.中華隊有萬人應援團，其他球隊沒有



3.曾和古巴打熱身賽，可得知一些情報

貼文曝光後，也吸引底下網友留言討論，「真的不需要如此遷怒」、「這成績我覺得很滿意了，打擊有進步」、「投手群輸人家就是事實，真的沒什麼好抱怨的，打擊真的沒輸」、「賽程沒問題，應該是想如何讓自己更好，對手的力量明顯大我們許多，而且很享受比賽」、「同意論點，但我們就是需要一個出口」、「至少沒有時差」。

但也有些網友認為，「搶主辦就是為了取得晉級優勢，這屆自己主辦還特別安排這賽程，很明顯就是考量到最後一場隔天上班日，排晚場票房多少會影響外地球迷進場」、「雖然說是藉口，但原本午午晚晚不是更好嗎」、「如果實力沒差太多，有一隊是打晚接午，你覺得沒差嗎」。

針對賽程安排，悍創昨日表示，從去年4月就已努力協調，無奈大聯盟說了算，「球迷如果需要宣洩出口，我們概括承受」。

▲A組賽程。（圖／記者曾筠淇製表）

不過後來又有網友挖出黃暐瀚訪問悍創總監高偉凱的片段，黃暐瀚當時看了賽程後先問，中華隊幾乎打晚上，「這是有特別安排的是不是？」高偉凱坦言，之所以會這樣安排，一是因為主場，二是票房考量，考慮到台灣球迷的看球習慣，所以這樣安排。

接著，黃暐瀚注意到「晚接午」的賽程，覺得有點硬，詢問賽程如何安排？高偉凱則回答，這是大聯盟當初排出的賽程，公司有來回確認、徵詢，而對方回覆希望在台灣打球時，有公平的制度，所以賽程當中，其他隊也有交錯的狀況。

該片段也讓不少球迷質疑，「當主辦國還這麼掉漆、排得這麼爛」、「票房考量、台灣球迷看球習慣」、「他說那句看球習慣，不就承認了是票房考量」。針對質疑，悍創截稿前未另外回應。