「世界第2毒蛇」出現2歲女兒面前！勇爸衝上前擋住　慘被咬一口

▲東部棕蛇（Eastern Brown Snake）。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲近日受到洪水影響，許多動物都逃離原本的棲息地，有一名父親日前就在自家車庫看見一條號稱「全世界第2毒」的東部棕蛇，且當時牠已作勢要攻擊自己年僅2歲的女兒，所以就立刻衝上前擋在女兒面前，替她擋住致命一咬。

根據《每日星報》報導，來自南澳阿德萊德（Adelaide）的傑克（Jake Coombe）日前帶著家人外出一整天回到家後，突然覺得有點不太對勁，他就開始四處尋找年僅2歲的女兒艾芭（Alba），結果發現車庫的門開著，往裡面一看，除了艾芭以外，居然還有一條蛇在女兒面前。

傑克說他簡直嚇壞了，因為蛇已經作勢要進行攻擊，他也顧不得這麼多，立刻衝上前將女兒抱住，整個人擋在女兒身前，導致他的腳被蛇咬了一口。後來他們才發現這條蛇是號稱「全世界第2毒」的東部棕蛇（eastern brown snake）。

傑克立刻前往醫院治療，所幸這條毒蛇「乾咬」了他一口，也就是沒有釋放任何毒液，但為了保險起見，傑克仍住院觀察一天。他向媒體表示，自己無法想像若晚了一秒會發生什麼事，「如果艾芭碰到牠，情況可能就不一樣了，她可能會把蛇撿起來，也可能跑不掉，最好是攻擊我而不是她。」

東部棕蛇是世上第2毒的陸棲蛇類，若是被咬可能出現腹部疼痛、吞嚥困難、痙攣、呼吸障礙、溶血反應、心肌緊縮與及腎功能衰竭等症狀。一般情況下，人被咬15分鐘內就會出現頭痛、30分鐘內出現凝血功能異常，甚至有紀錄顯示，曾有人被咬2分鐘就毒發昏厥，殺傷力十分驚人。

當局指出，近來墨累河（Murray River）周圍發生嚴重洪患，許多動物包含毒蛇因此逃離原本居住的區域，附近居民應隨時保持警惕。