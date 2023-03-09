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大陸 大陸焦點 特派現場

澳洲被曝「逾百噸摻雜質金條」賣到中國　上海金交所否認：不實

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲澳媒曝光「摻入雜質的金條」逾百噸售至中國。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

澳洲廣播公司近日爆料，澳洲伯斯鑄幣廠涉嫌自2018年起將摻入銀、銅等雜質的百噸金條，賣到上海黃金交易所，事情敗露後還試圖掩蓋事實。不過，上海黃金交易所8日發布聲明否認，有關報導與真相不符。

上海黃金交易所在網站發布聲明表示，經過調查，該報導的內容背離真相，已經構成對其名譽侵權。相關媒體沒有盡到對內容的審查責任，導致失實的內容訊息在網路傳播。要求相關方立即停止相關報導，並將保留採取進一步措施的權利，維護自身合法權益。

此前，澳州廣播公司（ABC）6日報導，伯斯鑄幣廠是世界唯一有政府擔保的鑄幣廠，也是全球最大鑄幣廠之一，但2018年起，為了「節省開支」，製作金條時採摻入雜質進行稀釋的做法，被摻入的雜質以銀和銅為主。

報導稱，在黃金中添加銀或銅等雜質是行業內部在某種程度上可接受的做法，並不違法，但會降低金條的成色。

報導說，上海黃金交易所於2021年發現了伯斯鑄幣廠製造的兩個金條存在雜質超標的情況。兩個金條的黃金純度雖為99.99%，但雜質超出要求，銀含量超標。上海黃金交易所向廠方投訴了此事。

廠方調查發現，兩個金條中的一個早被發現有問題，而且出問題的可能不止這一、兩個金條，可能多達100噸。分析認為，若如實告訴上海，鑄幣廠就得花87億澳元買回金條，還要回爐重造，成本非常巨大，而且公司也將因此失去信譽和市場。

鑄幣廠因此決定隱瞞事實，只向上海黃金交易所發送符合要求的化驗結果，並停止在製作中摻雜稀釋金條，同時一邊對上海方面表示除了發現有問題的兩個金條，其他後續生產的黃金都合格。

此後，鑄幣廠的首席執行官海斯（Richard Hayes）就宣布將因病提前退休；西澳州議會則要求成立「專門調查委員會」去調查此事。

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