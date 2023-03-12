「他」高速打造解放軍科技戰隊 　 航太背景李尚福新任陸國防部長

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大第十四屆一次會議今（9）日舉行第五次全體會議，現任中央軍事委員李尚福當選國務委員兼大陸國防部長，去年在中共二十選上中央軍委委員排名第一位，未來將如何帶領解放軍發展？涉台專家直言，外界都側重習近平重用李尚福是對抗歐美備戰，實際上更看重他航太背景，未來世界各國朝向「信息化」軍隊，需要科技強軍人才，軍備技術加上航太背景的李尚福出任國防部長，是最好的人選。

大陸全國人大會議今上午9時決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選。其中受外界注目國防部長新人事出爐，現任中央軍事委員李尚福順利當選國務委員兼大陸國防部長，接任即將退休魏鳳和。

▲大陸中央軍委排序第一的委員李尚福曾擔任載人航天工程總指揮。（圖／CFP）

大陸官方公開訊息，身為「紅二代」的李尚福（65歲）背景介紹不多。他出生於1958年，祖籍江西興國，是大陸已故江西興國老紅軍、原大陸人民解放軍鐵道兵西南指揮部副司令員李紹珠之子。 李尚福長期在裝備系統服役，也是大陸航天領域的專家。1982年從國防科技大學畢業後到西昌衛星發射中心工作。2003年12月，以45歲年紀出任西昌衛星發射中心主任(司令員)，任職長達十多年，期間指揮多次火箭發射任務，長期主管武器裝備。

2017年，李尚福多了新頭銜載人航天工程副總指揮。載人航天工程的總指揮、副總指揮分別由解放軍裝備部門、工業與信息化部、中國科學院和航天科技集團公司領導擔任。來自戰略支援部隊的領導出任載人航天工程副總指揮，已打破常規。

大陸軍事專家尹卓之前在接受採訪時表示，深度參與載人航天工程，符合戰略支援部隊的定位。戰略支援部隊主要支援戰場作戰，掌握航天、太空、網路和電磁空間戰場能取得作戰優勢，保證陸海空和火箭軍的聯合作戰行動融為一體，主導勝利。

▲ 新任中央軍委委員順序是排名第一李尚福，二把手劉振立、排名第三苗華。（圖／記者任以芳攝）

李尚福推進解放軍走向現代化國防，美國也不得不防備，2018年大陸從俄羅斯進口武器，違反美國《以制裁反制美國敵人法案》（CAATSA），主管武器裝備的李尚福遭美國制裁不得入境。如今擔任大陸國防部長一職，怎麼和美國交流？

中華戰略學會資深研究員張競指出，李尚福管採購，遭美國制裁拒絕入境實際影響不大。至於北京安排擔任國防部長這一步棋，就是逼迫美國與中國不得不溝通，大陸國防部長最重要職責是負責軍事交流。

近期大陸兩會期間，習近平8日下午出席十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，提高一體化國家戰略體系和能力，把握強國強軍面臨的新形勢新任務新要求，基於發展於安全之上，統籌經濟建設和國防建設戰略部署。

大陸不具名涉台軍事專家分析，「未來各國朝向『信息化』軍隊，包括解放軍目標2027年實現部隊武器裝備三化建設，機械化、信息化、智能化，因此北京非常需要科技強軍人才，以目前人選來看，沒有人比李尚福更熟悉，算是少數有航太背景。」 在此背景下，李尚福的履歷背景有利促進解放軍「信息化」高速發展。

▼習近平牢抓「槍桿子」，張又俠、何衛東、李尚福深得信任的「習家軍」。（圖／記者任以芳攝）

▲解放軍72歲老將張又俠繼續連任，是解放軍少有實戰經驗高階將領。（圖／記者任以芳攝）

昨剛當選2名中央軍事委員會副主席也是「習家班」成員，高齡72歲連任的張又俠打破「七上八下」制度，連任中央軍委副主席。

公開資料顯示，張又俠在大陸是少有實戰經驗的現役將領，曾先後2次參與中越邊境戰爭，做過瀋陽軍區司令員、總裝備部部長。其父是大陸「開國」上將張宗遜，是習近平父親習仲勛戰友。

▲外界盛傳何衛東一手策劃「圍台」軍演 。（圖／記者任以芳攝）

中央軍委聯合作戰指揮中心主官、有對台經驗的東部戰區原司令員何衛東當選中央軍委副主席，與張又俠搭擋，兩名副主席主要提升軍隊備戰實戰經驗。何衛東在去年中共「圍台」軍演被中外媒體大幅討論，很有可能是一手策劃操盤手，如今被習重用，引發外界對中共武統台灣各種聯想。

涉台軍事專家指出，不要把何衛東看的太神，策劃軍演必須搭配各軍區、軍團等部門協調執行，只有習近平能叫得動所有軍隊的人，何衛東只是扮演徹底執行任務的角色。