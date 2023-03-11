大陸新舊總理交接互動冷　散會後雙李「眼神秒交會」快速握手

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大第十四屆一次會議今（9）日上午9時舉行第四次全體會議，現任中共中央政治局常委李強（63歲）當選國務院總理，正式開啟新「習李體制」。相較10年前，前總理溫家寶卸任當天，特地與李克強連續兩次握手致意，還有長達1分鐘談話。相較李克強與李強今日交接互動極少，散會後雙方短暫快速握手致意，兩人眼神秒交集，幾乎沒有交談。

大陸全國人大第十四屆第一次會議今舉行第四次全體會議，投票選出國務院總理、中央軍事委員會副主席、委員等人選。大會公布，今日應出席人數2977人，實際出席2947人，缺席30人，出席人數符合法定人數。

▲習近平反覆查驗選票。（圖／記者任以芳攝）

確認投票人數後，大會首先查驗電子票箱，接著發送選票給現場領導人和所有人大代表。習近平收到選票後，反覆比對手中4張選票，甚至仔細看了一下上面內容，確認後開始放鬆，一邊喝茶，一邊和身旁李強聊天，過不久王滬寧加入交談，三人像是討論一些事情，表情輕鬆略帶微笑。

等到投票環節，習近平先走到投票箱，投下手中4張選票，現場響起如雷掌聲，接著其他中央政治局常委、中央政治局委員等人陸續投票。等待過程中，習近平與李強時不時交談，有說有笑。

▲等待投票期間，習近平與李強、王滬寧、趙樂際輕鬆聊天 。（圖／記者任以芳攝）

幾分鐘後，王滬寧、趙樂際也加入談話，4個人至少聊了10多分鐘，期間趙樂際也有單獨與習近平聊天，直到投票進入尾聲，4人才結束交談。同樣場景出現昨10日選舉決定國家主席、中央軍委主席，習近平和李強在台上經常閒聊，十分放鬆。

此情此景，相比過去十年來，習近平與李克強每次出席重要大會，台上幾乎「零互動」，連眼神交會都很少，氣氛十分緊繃，更別說其他政治局常委跟李克強有過多互動。

▲ 即將卸任的總理李克強過去10年與習近平很幾乎零互動。（圖／記者任以芳攝）

依照慣例，大會投票結束後，即將卸任的總理會提前來人民大會堂見證開票結果。李克強與其他人進場時，氣氛完全不一樣，與習近平還是沒交集，台上一片靜默。

直到大會宣布習近平簽署「主席令」任命李強為國務院總理，按照流程，李強起身先和習近平握手，接著和李克強握手，兩人沒有任何交談。

▼ 習近平宣布任命李強為新總理，雙李握手交接零互動 。（圖／翻攝 央視）

▲10年前，當年溫家寶與李克強總理交接 ，互動熱絡。（圖／翻攝 央視）

回顧10年前同樣場景，根據陸媒報導，將卸任的總理溫家寶總理剛走進人民大會堂，向李克強握手祝賀，當大會宣布「李強當選為國務院總理」，溫家寶主動走過去交代幾句話，李克強一直點頭。散會後，溫家寶又和李克強緊緊握手，至少說1分鐘的話，當年習近平就站在旁邊觀看。

▲習李一起工作10年，李克強先退休，散會時習近平「難得」主動握手致意。（圖／記者任以芳攝）

10年後，比起當年「溫李」熱烈交接氛圍，卸任的李克強與接棒的李強十分冷淡，除了例行交接拍照儀式，沒有過多交談。直到大會宣布散會，習近平起身轉向李克強快速握手，習李互相輕拍對方手臂示意，露出十分難得的笑容。李強緊接著走上前與李克強再次握手，兩人眼神交會加上握手「秒結束」。

▲李克強最後一次走出人民大會堂，沿途不少人向他致意。（圖／記者任以芳攝）

走過總理10年歲月，李克強最後一次步出人民大會堂，沿途不少人向他點頭揮手致意，新當選中央軍委副主席何衛東也特地向他敬禮致意。相比歷任大陸總理，李克強被外界認為是「學歷最高、權力最小」，但他的「李克強經濟學」已成為大陸重要歷史印記。

接棒的新總理李強被稱為習家班「之江新軍」的重要成員，從未有過在中央任職的經歷，也是繼周恩來之後，第一個沒有做過副總理的權力核心二把手。李強沒有在中央歷練，但有治理「浙滬江」的經驗，是否能運用到整體國家經濟運作，外界認為，很可能未來決策還是以執行習近平意志優先。

▲ 李強宣誓 。（圖／記者任以芳攝）

今日選舉議程，大會公布結果後，大會舉行憲法宣誓儀式，新一屆國務院總理李強宣誓，「我忠於中華人民共和國憲法，維護憲法權威，履行法定職責，忠於祖國、忠於人民，恪盡職守，廉潔奉公，接受人民監督，為建設富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國努力奮鬥！宣誓人李強。」

隨後中央軍委副主席張又俠、何衛東，軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民，國家監察委員會主任劉金國，最高人民法院院長張軍，最高人民檢察院檢察長應勇陸續上台宣誓。

▼ 何衛東、張又俠、李尚福宣誓 。（圖／記者任以芳攝）