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買金紙可以停騎樓...台南阿婆竟「抽紅單」！警方回應了

▲網友PO文指到台南天壇拜拜，賣金紙阿婆提議買金紙供騎樓停車，害網友被警方告發，還逕行抽走紅單企圖隱匿令網友人分疑憤而PO文提醒他人。（翻攝自臉書爆料公社）

▲網友PO文指到台南天壇拜拜，賣金紙阿婆提議買金紙供騎樓停車，害網友被警方告發，還逕行抽走紅單企圖隱匿令網友人分疑憤而PO文提醒他人。（翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

台南市中西區忠義路二段台灣首府天壇，因信眾上香祈福眾多，停車格位找尋不易，有網友在網路社群投訴指出，1名賣金紙阿婆，以買金紙供停車為由讓網友停車在騎樓，網友擔心被舉發即回頭查看，竟發現該名阿婆逕自抽走車上的紅單，且辯稱是廣告單，令網友大為不滿，市警二分局指出，違規停車一定依法舉發。

網友PO文指出：「今天去拜拜附近找不到停車格，想說開遠點看看。有位金紙婆婆過來跟我說，這裡有停車位，我幫你看車，我問需要做什麼嗎？婆婆說跟我買份金紙，我幫你看車（我很懷疑，但想想在地人吧，我選擇停靠他指定的車位騎樓下），但我有問這不會舉發嗎？婆婆說不會啦，放心有我看著~」。

網友：「我帶著狐疑的心下車，捧場買了200元的金紙拜拜，在廟內約15分鐘左右，我跟家人說 我還是去看看或車內等好了，結果我在車內沒多久，看到金紙婆婆把舉發單抽走。我開門問他那是什麼？婆婆回我廣告單，我說廣告單給我看看吧！他原本不願意，但我說放在我車上，就是我有權看，金紙婆婆最後有給我單子後，立刻離開沒看到人，才知道是舉發單」。

網友通知家人快移車，車移走後，網友找那位婆婆問：「為什麼要抽走舉發單，我接受車子違規被舉發，因為是自己的問題，但婆婆妳不能這樣啦！抽單是會讓車主 完全不知情，可能出現更多問題ㄟ」，金紙婆婆：「我也不知道會這樣~」，網友表示：「我是想跟大家說，希望不要再有下一位跟我一樣的例子，還好我有發現舉發單被抽走。（不然真的寄單我可能會以為遇到詐騙單欸），呼籲停車還是乖乖排隊找停車場，千萬不要有下一位像我一樣的人。網友並PO出照片，提醒圖中就是婆婆的攤位，

▲台南市警二分局副分局長李忠憲指出，違規停車警方一定依法取締告發，賣金紙阿婆抽取違規停車標示單之行為，如經當事人告訴，恐將涉犯毀棄損壞他人文書罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局副分局長李忠憲指出，違規停車警方一定依法取締告發，賣金紙阿婆抽取違規停車標示單之行為，如經當事人告訴，恐將涉犯毀棄損壞他人文書罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二分局副分局長李忠憲說明指出，有關本案所述民眾在劃有紅線、黃線違規停車部分，將違反依道路交通管理處罰條例第56條，將處新台幣6百元以上1千2百元，如影響道路通行並將實施拖吊移置保管。2023年迄今，二分局針對忠義路段也舉發109件違規停車，二分局也呼籲，市區道路路幅較狹窄，一旦違停將影響其他人車安全通行。警方也將持續嚴正執法，提醒民眾勿心存僥倖或勿聽信他人看車之言詞，以避免違規遭罰。

▲台南市警二分局副分局長李忠憲指出，違規停車警方一定依法取締告發，賣金紙阿婆抽取違規停車標示單之行為，如經當事人告訴，恐將涉犯毀棄損壞他人文書罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李忠憲指出，員警如有發現違規停車且駕駛未在車上，將製發違規停車標示單（白單），以避免員警重複舉發。在開立標示單後，經審核違規事實、影像無誤後，會正式製開「違反道路交通管理事件通知單（即紅單）」，於法定期限（違規日起2個月內）以掛號方式送達車主，以通知車主接受違規裁罰繳費。

▲台南市警二分局副分局長李忠憲指出，違規停車警方一定依法取締告發，賣金紙阿婆抽取違規停車標示單之行為，如經當事人告訴，恐將涉犯毀棄損壞他人文書罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李忠憲強調，網友所稱該名賣金紙阿婆抽取違規停車標示單之行為，如經當事人告訴，恐將涉犯刑法352條毀棄損壞他人文書，可處3年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金，不可不慎。

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