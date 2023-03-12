「換血過的中華隊」沸騰球迷！徐展元感動：看到未來希望

▲2023WBC世界棒球經典賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（12）日世界棒球經典賽中，中華隊預賽最後一場迎戰古巴，最後雖然以1比7落敗，但精彩表現讓主播徐展元也忍不住發文，給予年輕一代肯定，「我認為換血是成功的，相信能再振奮起台灣棒球迷的熱情！」

徐展元稍早在臉書發文，「我是展元，謝謝中華隊（2勝2敗），逆轉勝義大利、荷蘭，已讓人感動！我認為換血是成功的，相信能再振奮起台灣棒球迷的熱情！」文中直讚新生代球員的實力，「我覺得，特別這批中華隊是換血過後的年輕新生代」，指出總教練林岳平才41歲，主力打者張育成27歲、吳念庭29歲，「至少在打擊方面讓球迷大呼過癮！熱血沸騰！」

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▲中華隊總教練林岳平。（圖／記者李毓康攝）

▲張育成。（圖／記者李毓康攝）

會這麼說的原因，是因為他曾想，如果WBC沒有因為疫情影響，如期在2021年3月舉行，中華隊是否還是由林智勝、周思齊（兩人今年皆41歲）、林泓育（36歲）、陳俊秀（34歲）等昔日名將出戰？那戰況會如何？

因此，徐展元坦言，他認為世代交替、陣容換血是必要的，也給予中華隊這次賽事表現大大的肯定，「這次看來也算是成功的，讓我們看到了未來的希望。請大家繼續支持台灣的棒球！」並hashtag「#台灣棒球加油」。