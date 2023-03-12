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發燒前10一排WBC　35萬YTR「擠進3片」！網驚：沒幾人辦得到

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲球迷笑呼台南Josh是最強YTR。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

網搜小組／鄺郁庭報導

2023經典賽開打，中華隊再度燃起國人棒球魂，除了社群平台大洗板，YouTube的發燒排行榜上，前10支影片有8支都是經典賽，就有球迷注意到，其中有3支都是某位YTR的影片，不禁笑封「台灣最強YTR！」另外，中間穿插的2支則是女團TWICE的MV，則讓網友莞爾，「看來只有TWICE可以對抗國際賽了！」

有球迷在PTT的棒球板（Baseball）分享情報，「YouTube發燒前十名」，指出「YT發燒前十名，經典賽系列占了八名」，並列出前10支影片（粗體為WBC相關影片）：

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#1：【精華回顧】3/10 義大利 vs. 台灣 ｜ WBC棒球經典賽A組預賽

#2：WBC經典賽看東森 中華隊抗「荷」成功！9比5勝出 睽違10年2萬球迷嗨翻【直播聊天室】

#3：TWICE "SET ME FREE" M/V

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲發燒影片幾乎被WBC霸占。（圖／翻攝自YouTube）

#4：WBC經典賽 荷蘭 VS 台灣【看球閒聊直播】

#5：Italy vs. Chinese Taipei Game Highlights | 2023 World Baseball Classic

#6：WBC經典賽 義大利 VS 台灣【看球閒聊直播】

#7：Netherlands vs Chinese Taipei Game Highlights | 2023 World Baseball Classic

#8：TWICE: SET ME FREE | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

#9：【完整公開】LIVE 非贏不可！台灣今晚拚戰荷蘭（直播聊天室）

#10：WBC經典賽 義大利 VS 古巴【看球閒聊直播】

貼文一出，就有球迷秒推棒球YTR「台南Josh」，因為8支WBC影片中，有3支都是他的「看球閒聊直播」（排行第4、6、10），「Josh霸榜」、「台灣最強YTR Josh，搶了三個版面」、「Josh也太猛，十個占三個」、「Josh好猛，自帶流量」、「Josh流量真D高」、「Josh一個人喇底賽直播就可以破三萬人，這全台灣也沒幾個人辦得到」、「Josh直播真的很有趣，這波賺爛了」、「看Josh真的會笑死XD！」

▲台南Josh直播。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲台南Josh直播吸引上萬人在線觀看。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

也有網友忍不住笑呼，「看來只有TWICE可以對抗國際賽了」、「TWICE對抗經典賽大軍XDDD」、「TWICE也真是挺猛的，硬是撐住沒讓CT霸榜」、「推我們TWICE」、「TWICE看了好幾遍」、「TWICE一直都很猛阿」、「結論：TWICE好強喔」、「只有TWICE能打XD」、「子瑜力抗育成！」

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