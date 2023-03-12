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5感森林植栽免費送！台東成功2場贈苗活動　首場東河開跑

▲▼台東成功東河橋頭一大早就有民衆排隊領苗。（圖／台東林管處提供，下同）

▲台東成功東河橋頭一大早就有民衆排隊領苗。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

把森林帶回家！台東林管處成功工作站在東海岸規劃二場贈苗活動，首場訂於3月12日上午9時搭配東河鄉「2023柚見晚崙西亞-東河馬拉松嘉年華活動」在東河橋遊憩區與跑者們一同熱血開跑；另一場次贈苗活動於3月17日上午9時在台東林管處成功工作站前廣場辦理，贈苗活動需持今年1-3月紙本發票2張兌換苗木1株，請大家也別錯過喔！

▲▼台東成功東河橋頭一大早就有民衆排隊領苗。（圖／台東林管處提供，下同）

▲民眾站在苗木介紹告示牌前，仔細挑選自己心目中喜愛的苗木。

贈苗樹種由台東林管處精心挑選搭配嗅、觸、視、聽、味等森林五感植物，除常見之七里香、毛柿、茄苳等樹種外，還有鐵線蕨、毬蘭、原生百合等觀賞植物，二場次共計有18種1580株原生種苗木供民眾兌換，為響應環保，現場不提供塑膠袋，也提醒民眾需自行攜帶環保袋或容器領苗喔！

▲▼台東成功東河橋頭一大早就有民衆排隊領苗。（圖／台東林管處提供，下同）

▲自備容器開心領走自己喜愛的苗木。

成功工作站主任吳文雄表示：人與森林的互動非常重要，種植適合在地環境的原生樹種，除了提供休閒景觀的場所外，也期盼讓森林走進你我的日常生活，不只在田野鄉間，更要在城市內一同營造人與自然和諧共生的森活圈。

林管處呼籲大家鬥陣來領苗，綠美化居家環境，建立屬於自己的森活圈；另外在現場還有設置保林、保育及移除外來種宣導攤位，我來問你來答有獎徵答活動，跑過！路過千萬不要錯過！

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