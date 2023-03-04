台東東河農民節　饒慶鈴表彰模範農民

▲台東縣東河鄉農會4日舉辦112年農民節活動及2023晚崙西亞農特產品創新行銷活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣東河鄉農會4日上午舉辦112年農民節活動及2023晚崙西亞(香丁節)農特產品創新行銷活動，進行一系列農業推廣教育成果展及表演、晚崙西亞(香丁節)農特產品創新行銷，縣長饒慶鈴感謝農民貢獻，頒獎表彰模範農民及參觀新啟用文創館。

活動於4日上午9時在東河鄉都蘭文創園區廣場舉辦，農會理事長林寶吉主持，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、縣議員林東滿、卑南鄉長郭宗益、縣農會總幹事戴振東及各鄉鎮農會總幹事、農業處長許家豪等貴賓與會，吸引上千遊客參與，現場以香丁果堆成「香丁小山」佈置，供應香丁現榨原味果汁，供民眾喝到飽；並由優秀農民代表呈獻111年農業生產成果，贈予饒慶鈴。饒慶鈴與貴賓一同頒獎表揚今年優秀農民，同時抽出「縣長獎」洗衣機一台。

饒慶鈴指出，配合舉辦農民節，香丁行銷推廣活動選在今年初開幕的都蘭文創園區廣場辦理，讓更多人看看東河鄉農會兼具海洋與多元文化的新景點。其中文創商場、農產市集及3D彩繪牆拍照打卡等，都將為東海岸注入在地旅遊及農產文創新元素。

東河鄉以農業人口為主，種植特色農產品，蕃荔枝、鳳梨釋迦、文旦柚、柑桔類、洛神葵、梅子、椰子、稻米、咖啡等。尤其晚崙西亞(香丁)在優良環境條件栽培下風味十足，鮮果呈亮麗外觀和鮮紅嬌嫩果肉，酸酸甜甜味道，深受大眾喜愛。東河鄉農會開發晚崙西亞凍飲、手工皂、冰棒、發酵液等多元化產品，加盟全家便利商店提供社區小舖展售在地農特產品，提供民眾更好消費環境，也提高農特產品銷售，創造營業佳績，縣府將持續協助農會推廣行銷。

現場有天然孕育14個月的晚崙西亞鮮果品嚐外，還有文創園區熱門打卡區、城堡氣墊樂園、晚崙西亞攏系你ㄟ堆成小山的晚崙西亞限時搶、原住民美食攤位及在地伴手禮等，並有豐富有趣的表演節目、農特產品展售及票選晚崙西亞人氣王，提供可愛晚崙西亞手提袋等記念品，結吸引不少家長帶著孩子參加。