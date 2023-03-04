　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東東河農民節　饒慶鈴表彰模範農民

▲台東縣東河鄉農會4日舉辦112年農民節活動及2023晚崙西亞農特產品創新行銷活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣東河鄉農會4日舉辦112年農民節活動及2023晚崙西亞農特產品創新行銷活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣東河鄉農會4日上午舉辦112年農民節活動及2023晚崙西亞(香丁節)農特產品創新行銷活動，進行一系列農業推廣教育成果展及表演、晚崙西亞(香丁節)農特產品創新行銷，縣長饒慶鈴感謝農民貢獻，頒獎表彰模範農民及參觀新啟用文創館。

活動於4日上午9時在東河鄉都蘭文創園區廣場舉辦，農會理事長林寶吉主持，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、縣議員林東滿、卑南鄉長郭宗益、縣農會總幹事戴振東及各鄉鎮農會總幹事、農業處長許家豪等貴賓與會，吸引上千遊客參與，現場以香丁果堆成「香丁小山」佈置，供應香丁現榨原味果汁，供民眾喝到飽；並由優秀農民代表呈獻111年農業生產成果，贈予饒慶鈴。饒慶鈴與貴賓一同頒獎表揚今年優秀農民，同時抽出「縣長獎」洗衣機一台。

▲台東縣東河鄉農會4日舉辦112年農民節活動及2023晚崙西亞農特產品創新行銷活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴指出，配合舉辦農民節，香丁行銷推廣活動選在今年初開幕的都蘭文創園區廣場辦理，讓更多人看看東河鄉農會兼具海洋與多元文化的新景點。其中文創商場、農產市集及3D彩繪牆拍照打卡等，都將為東海岸注入在地旅遊及農產文創新元素。

東河鄉以農業人口為主，種植特色農產品，蕃荔枝、鳳梨釋迦、文旦柚、柑桔類、洛神葵、梅子、椰子、稻米、咖啡等。尤其晚崙西亞(香丁)在優良環境條件栽培下風味十足，鮮果呈亮麗外觀和鮮紅嬌嫩果肉，酸酸甜甜味道，深受大眾喜愛。東河鄉農會開發晚崙西亞凍飲、手工皂、冰棒、發酵液等多元化產品，加盟全家便利商店提供社區小舖展售在地農特產品，提供民眾更好消費環境，也提高農特產品銷售，創造營業佳績，縣府將持續協助農會推廣行銷。

▲台東縣東河鄉農會4日舉辦112年農民節活動及2023晚崙西亞農特產品創新行銷活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

現場有天然孕育14個月的晚崙西亞鮮果品嚐外，還有文創園區熱門打卡區、城堡氣墊樂園、晚崙西亞攏系你ㄟ堆成小山的晚崙西亞限時搶、原住民美食攤位及在地伴手禮等，並有豐富有趣的表演節目、農特產品展售及票選晚崙西亞人氣王，提供可愛晚崙西亞手提袋等記念品，結吸引不少家長帶著孩子參加。

ET快訊
蔡培慧突圍藍營票倉　黨政人士點關鍵：林明溱放任戰鬥藍
韓邪教主性侵教徒錄音檔曝！受害者是知名男星女友
法拍屋「裡面躺著植物人」　警點交秒落跑！爸慘遭3子女遺棄
批林明溱毫無戰力！他籲國民黨檢討：2024敗選可能性仍大
南部玩2天！他曝最恐怖「不是破舊旅館1晚3千」　逛夜市傻眼了
快訊／蔡培慧突圍藍營票倉！賴清德發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北市義消總隊防宣大隊大同中隊　參訪南消婦女防火宣導中隊、史料館

台東東河農民節　饒慶鈴表彰模範農民

《再出發》樂聲中...雲林家扶頒488萬助學金　助409學子追夢

第1屆水晶能量解讀師14人　台南長榮酒店授證

台南購物節輕豪宅幸運兒得主出爐　黃偉哲感謝民眾來台南振興拚經濟

出席國際扶輪3481地區例會　謝國樑感謝為環保永續盡心力

國際胡蘿蔔日東勢鄉湧進1.2萬人拔蘿蔔　張麗善：雲林良品邁向國際

防詐總動員！基隆警識詐宣導不停歇　局長率隊叮嚀民眾勿受騙

成功警聯手東河鄉農會共組打詐隊　農民節分局長親上陣宣導

結合鐵人三項賽事送鳳梨釋迦　多元通路行銷逾10公噸

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

興富發建設ESG 從教育、環保、產學合作 落實企業社會責任

爸隔4層樓「啾啾」召喚　邊牧一聽秒衝陽台探頭

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活　救援隊聽見狗叫挖2hrs救回

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

北市義消總隊防宣大隊大同中隊　參訪南消婦女防火宣導中隊、史料館

台東東河農民節　饒慶鈴表彰模範農民

《再出發》樂聲中...雲林家扶頒488萬助學金　助409學子追夢

第1屆水晶能量解讀師14人　台南長榮酒店授證

台南購物節輕豪宅幸運兒得主出爐　黃偉哲感謝民眾來台南振興拚經濟

出席國際扶輪3481地區例會　謝國樑感謝為環保永續盡心力

國際胡蘿蔔日東勢鄉湧進1.2萬人拔蘿蔔　張麗善：雲林良品邁向國際

防詐總動員！基隆警識詐宣導不停歇　局長率隊叮嚀民眾勿受騙

成功警聯手東河鄉農會共組打詐隊　農民節分局長親上陣宣導

結合鐵人三項賽事送鳳梨釋迦　多元通路行銷逾10公噸

ØZI演唱會「台下驚見最美貴婦團」！　連「超大咖男神」都來了

懶人必學快手菜「蠔油杏鮑菇」　1小物搞定刻花

「歐陸硬漢」艾德轟23分20籃板　中信特攻主場強勢9連勝

妮婭看Joeman澄清「心很酸」！　曝他背後壓力：一個人該怎麼承受

美知名律師殺妻兒無期徒刑　情節入Netflix劇集

北市義消總隊防宣大隊大同中隊　參訪南消婦女防火宣導中隊、史料館

李鎭赫誠意滿滿唱《想見你》　粉絲應援逼哭他：感謝不離不棄

台東東河農民節　饒慶鈴表彰模範農民

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！受害者現身...竟是知名男星女友

五堅情香港喜獻「第一次」！ 台下6千粉嗨炸「全脫了」　

飼主假裝吃完德國牧羊犬肉肉　牠委屈卻無怨言：妳開心就好

地方熱門新聞

彰化送肉粽路線曝！最後地點鄉民看傻

高雄電纜炸「人孔蓋飛天」畫面曝

新莊雜貨店賣雞蛋「1斤100元」！開門就搶光

綠競：南投人再讓她失望就對不起她

百戶停電　高雄人孔蓋冒煙原因曝

賴清德檢討：綠營20年在南投不夠團結

桃園3/10舉辦青年亮點場徵才　釋1,500職缺

桃園逾30年水果老店突結束營業　老闆曝原因

不要誤闖匝道！　一工處裝設提醒標誌

警勸導違停三輪車　阿北「這身分」曝光

經典賽來了！盧秀燕搶先開箱洲際球場

2023台南古都國際半程馬拉松

后里惡火3死1傷　市府慰問倖存家屬急安置飯店

二分局嚴打酒駕5件並查獲毒品

更多熱門

相關新聞

成功警聯手農會共組打詐隊　分局長上陣宣導

成功警聯手農會共組打詐隊　分局長上陣宣導

台東縣警察局成功分局為強化民眾防詐意識，認識詐騙集團最新手法，聯手轄內各機關(構)友軍共組「打詐隊」全民反詐騙。4日適逢東河鄉農會舉辦農民節活動，分局長陳勇誌亦親自上陣率領分局上台宣導，以淺顯易懂的方式講解新興詐騙手法，以及如何拆穿詐騙集團的騙局，獲得現場農友與鄉親的熱烈回響。

鐵人三項送鳳梨釋迦　多元通路銷10公噸

鐵人三項送鳳梨釋迦　多元通路銷10公噸

台東婦女節公益義賣及新住民嘉年華登場

台東婦女節公益義賣及新住民嘉年華登場

台東林管處工程友善環境教育課程暨交流會

台東林管處工程友善環境教育課程暨交流會

關山假日廟埕愛心滿滿　義賣所得全捐土耳其

關山假日廟埕愛心滿滿　義賣所得全捐土耳其

關鍵字：

東河晚崙西亞台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／又傳無人機入侵！桃園機場關場　航班暫停起降

鄭仲茵控陳冠霖「懷孕5月被要求滿足他」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

獨／陳冠霖妻心疼力挺「先生在我身邊是天使」

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

陳冠霖悲揭「硬上毆打懷孕5月鄭仲茵」不堪真相！

鄭仲茵爆「陳冠霖KTV偷約的女演員」身份曝光！

影／明星賽翻譯「亂翻魔獸整段話」被抓包

鄭仲茵大反擊！公開陳冠霖21年前「親筆悔過書」：慣性暴力者

開票所全數開完！蔡培慧45218票勝選

酒店妹遭瘋狂酒客砍死　驗屍結果曝

25歲男星劉峰突逝世！業界人士爆「健身10分鐘心肌梗塞」

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

Joeman公開「聯名商品內部數據」！提3大改進方向：我虛心接受

更多

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面