植樹節贈苗活動　林務局提供1800株「捐1張發票換1盆」

▲林務局舉辦植樹節贈苗活動。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為慶祝3月植樹節，農委會林務局將於3月16日（四）上午9時於在台北希望廣場舉辦贈送樹苗活動，提供桃金孃、短柱山茶及月橘共約1800株樹苗，民眾只要憑112年1至3月紙本發票，即可免費兌領1株苗木（每人每品項苗木最多1株），數量有限，兌完為止。

林務局表示，為響應減塑行動，今年仍以採生物分解性容器，於贈苗活動免費提供給民眾，挑選外型甜美粉嫩的桃金孃、氣質清新脫俗的短柱山茶，還有清芬滿庭的月橘，三種兼具美觀特色與生態效益的原生苗木，提供民眾索取回家種植。

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林務局指出，為結合公益環保，領苗的民眾請自備環保袋，並以3張112年1至3月紙本發票兌領1株苗木（每人每品項苗木最多1株），所募發票將全數捐贈財團法人創世社會福利基金會。活動自上午9時開始至苗木贈完為止，現場還有有獎徵答、種植小學堂等活動，寓教於樂幫助民眾獲得全方位的種樹、護樹知識，歡迎大家踴躍前往索取苗木。

林務局表示，在地球暖化、氣候急遽變遷的衝擊下，淨零碳 排成為世界各國的重要目標，身為地球村一份子的我們責無旁貸，而植樹造林正是最值得投資的減碳行動。此外，三月份全臺各地林區管理處也都各有系列贈苗活動，活動詳情可至臉書粉絲團「林務局-森活情報站」查詢。