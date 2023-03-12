優質生態吸引動物長居　水道博物館密林區發現五色鳥公寓

▲生態豐富的台南山上水道博物館館方人員，發現五色鳥密集在園區挖樹洞築巢，甚至還有多個鳥巢集中在同一截樹幹上，宛如「五色鳥公寓」，相當有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春天是鳥類開始活躍的季節，環境天然、生態豐富的台南山上水道博物館園區裡，最近生機盎然，除了可以看到翠翼鳩、五色鳥、白腰鵲鴝等鳥類蹤跡，館方人員最近更發現五色鳥密集在園區挖樹洞築巢，甚至還發現有多個鳥巢集中在同一截樹幹上，宛如「五色鳥公寓」，相當有趣。

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山上花園水道博物館在2019年開放參觀前，先後曾為原臺南水道及農業局苗圃，低調矗立在臺南市山上區俗稱「山仔頂」的區域，因鮮為人知，少有民眾來訪，也造就了此處歷時百年仍能保存完好的自然面貌，豐富的生態資源也成為亮點。

館方表示，這幾年來，在園區陸續發現黃鸝、朱鸝、領角鴞、鳳頭蒼鷹、大小捲尾、翠翼鳩、五色鳥、夜鷺、黑冠麻鷺等鳥種，豐富園區生態，尤其最近是五色築巢期，園區處處可聽到宛如敲木魚的啄樹聲，相當有趣。

五色鳥俗名「花和尚」，因身上五種羽色及叫聲如和尚敲木魚「扣、扣、扣」而得名，雖然不是保育類動物，但因為顏色鮮艷漂亮，常引起注意，主要棲地為中低海拔的闊葉林中上層，常以枯木之樹洞為棲所；館方人員最近在巡視時，常在地上發現樹枝碎屑，只要順著往上看，就能看到啄出來的樹洞，趣味十足。

館方表示，目前已經開發多套水道文史及運作原理的課程，今年將納入環境生態，好好利用這天然寶庫，研發教育課程，讓水道博物館能夠充分發揮教育推廣功能，也讓更多人親近、愛護自然環境。