台南水道博物館拍貼機啟用　情人節專屬相框讓情侶「拍水照結水緣」

▲台南山上花園水道博物館，引進相當受到年輕族群喜愛的拍貼機，正逢情人節，館方特別製作了專屬愛心相框供情侶合影留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館，引進相當受到年輕族群喜愛的拍貼機，融入園區特色以及最受歡迎的「園長」，讓參訪民眾可以合照留影，拍貼機本日啟用，正逢情人節，館方特別製作了專屬愛心相框供情侶合影留念，加上最近淨水池櫻花正開始綻放，文化局歡迎全國遊客來賞花，拍創意美照留下最難得的記憶。

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水道博物館指出，再１個月就是白色情人節，在這充滿浪漫的一個月內，將舉辦線上徵件活動，只要民眾在拍貼機拍下最能展現情意的照片，上傳台南山上花園水道博物館粉專，獲得最多肯定者，就有神祕小禮物，透過這有趣的活動，相信一定能讓戀情加分。

位於山上區的山上花園水道博物館，完整保留從日治時期迄今的水道設施規劃，是全國一百多處水道設施中，唯一一座國定古蹟；開館以來，文化局持續規劃教育推廣課程，也成為研究台灣上水道建設的重要據點。

但除了博物館展示教育主業以外，水道博物館開館以來，因為環境舒適，吸引不少情侶到訪，也意外促成好幾段戀情；去年打出「到水道、結水緣」口號，販售的月老香水，有網友回饋買給家後，讓母胎單身的親人順利找到良緣，還有來自北部的情侶檔現身說法，表示買了香水，讓感情進展神速。

位於C館旁的水占卜，也傳出到訪遊客抽到「愛宜速攻」籤詩，勇敢表白後，果然從友達以上，晉升為戀人，讓博物館也多了牽紅線的副業。

館方指出，遊客來到園區，都會讚嘆百年的水道工藝，加上園區內有當年工作人員老照片，原本想透過拍貼機發想，讓遊客可以跟百年前的工作人員合照，增加話題；後來討論後，加入最受歡迎的園長相框，相信更可以全方位滿足拍照者的需求。