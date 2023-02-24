　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

太管處新書出版　太魯閣峽谷獨特植物生態大揭密

▲▼新書發表會。（圖／太管處提供，下同）

▲▼太管處舉行《山海風雲-太魯閣植物生態》新書發表會。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣位於東亞地區溫帶與熱帶生物圈的交界，東北季風、西南氣流和颱風在此與地形相遇，創造出雨水豐沛利於植物生長的環境，而太魯閣國家公園東臨太平洋、西接中央脊梁山脈、南緣木瓜溪流域、北以南湖山稜為屏之氣勢，構築了獨特的生態系，面積92000公頃，為台灣陸域面積第二大之國家公園。

▲▼新書發表會。（圖／太管處提供，下同）

▲《山海風雲-太魯閣植物生態》封面。

太魯閣地區億年來的3次造山運動，以及立霧溪流水的不斷侵蝕作用，造就今日聳入天際的高山、壯麗的峽谷和陡直屹立的驚艷絕壁。在這樣的遺世環境裡生存的生物，其繁衍受到地形、地勢與氣候的各種條件影響，尤其以植物族群影響最甚，導致太魯閣地區有非常多的特有植物，以及許多的獨特生態故事。

▲▼新書發表會。（圖／太管處提供，下同）

作者陳添財博士導讀。

這樣的生態現象儼然是一部生態上的編年史，揭露了台灣島以及太魯閣地區過往千百年的植物風雲，太管處特別邀請在太魯閣地區鑽研植群生態並累積研究資料超過30年的植物學者陳添財博士，透過野外調查及文獻整理，並親自拍攝各式照片，以圖文並茂及深入淺出的方式，解說太魯閣獨特的植物故事。

▲▼新書發表會。（圖／太管處提供，下同）

作者陳添財博士簽書。

書中非常有特色的故事，如台灣十景蘇花海岸的臨海峭壁上，共同存有熱帶至涼溫帶的植物相，短距離的植物族群差異在台灣本島甚至全球都是罕見，以緯度跨距來說明，相當於地球5千公里以上的平面距離；太魯閣內還有一個由峽谷和立霧溪南北兩側高聳山脊所建構的封閉地形—內太魯閣地區（綠水、洛韶），地形的阻隔產生類似島嶼隔離的效應，加上冬季乾冷的氣候，造就獨特的植物生態；最後還有南湖山區的冷杉與圓柏林，在全台最高海拔的土地上演爭奪戰，可推敲出圓柏林的遷徙路徑。這些以往常被忽略的綠色植物所深藏的謎題，作者在本書中用科學及敘事的角度，一一推敲及揭曉。

▲▼新書發表會。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣特有植物-南湖毛莨。

本書之付梓可以讓國人認識太魯閣地景和植物生態的獨特性，以及特有的植群在全球傑出普世價值上的代表性，也期待能為太魯閣國家公園申請加入世界自然遺產展開新的旅程碑。

太魯閣國家公園管理處處長楊金臻表示，歡迎讀者手持《山海風雲-太魯閣植物生態》這本書，來走一趟太魯閣國家公園，本書標題上的山、海、風、雲四個字，以各種不同的角度詮釋著太魯閣，而每一種感受都能讓書裡的圖像躍然於前。本書目前已於國家網路書店、五南文化廣場及三民書局上架，有興趣之讀者可以前往瞭解。

ET快訊
「恩恩案」侯友宜被控過失致死　不起訴理由曝光
Timberland、NB、adidas只要1折起！　湧搶鞋
快訊／恩恩爸告侯友宜「涉過失致死」　結果出爐
林宅血案是專業殺手！軍方鷹派涉重嫌　小姊妹一刀斃命
華航便宜機票來了！　飛日本6260元起
洗腎男自拔管路！血流滿床身亡　護理師沒注意到慘了
日AV女優遊台！　一張照見「滿滿都是蛋」
Netflix 3月上下架片單公布！　《黑暗榮耀》要來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市關埔空橋首場公聽會登場　第一期計畫拚年底開工

二二八紀念展　黃偉哲邀市民認識歷史

太管處新書出版　太魯閣峽谷獨特植物生態大揭密

竹市海洋環境管理考核蟬聯「特優」　海廢再生打造循環經濟

馬蘭榮家青銀共居　「陪伴下棋聊天做運動」16青年投入服務

台南麻豆公園增建特色遊戲場開工　黃偉哲多管齊下建設麻豆區

強化到院前救護技能　四大與麻新擬真到院前心肌梗塞實境

突破傳統消防演練框架　南消、安南醫院辦互動式災害應變兵推

2023臺南車展隆重開幕　黃偉哲邀民眾賞車兼聽演唱會

有機首都！花蓮召開咨詢委員會　提升每年有機面積及凈零排放

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

竹市關埔空橋首場公聽會登場　第一期計畫拚年底開工

二二八紀念展　黃偉哲邀市民認識歷史

太管處新書出版　太魯閣峽谷獨特植物生態大揭密

竹市海洋環境管理考核蟬聯「特優」　海廢再生打造循環經濟

馬蘭榮家青銀共居　「陪伴下棋聊天做運動」16青年投入服務

台南麻豆公園增建特色遊戲場開工　黃偉哲多管齊下建設麻豆區

強化到院前救護技能　四大與麻新擬真到院前心肌梗塞實境

突破傳統消防演練框架　南消、安南醫院辦互動式災害應變兵推

2023臺南車展隆重開幕　黃偉哲邀民眾賞車兼聽演唱會

有機首都！花蓮召開咨詢委員會　提升每年有機面積及凈零排放

痛風起來要人命！營養師曝8大成因　呼籲「戒4類食物」

搭台灣經典賽熱潮　New Era推出官方帽款

228連假首日蘇花南下將湧最大車流　單日估1萬7千輛次

俄烏開戰一年彈藥庫存枯竭！韓媒：美國打算向南韓採購數萬發砲彈

她聊天傳「這5個字」後男友猝死　法院判賠他媽73萬元

嘉藥舉辦釀酒成年禮　學子樂觀自信迎向未來

「恩恩案」侯友宜4官員被控瀆職過失致死　不起訴理由曝光

228抓小孩去放電、出房門就是兒童樂園！綠林下露營車一字排開太美

MIRROR成員又出意外！　「台上突暈倒」急攙扶就醫…現況曝光

婆媽瘋搶便宜！日曜祭萬雙NG鞋1折起　麗寶Outlet湧逛街人潮

公主貓要吹暖氣！一關掉就喵喵碎念　 媽傻眼：欸這什麼態度

地方熱門新聞

新北大火決策轉彎　大崁國小明停課

「無蛋可賣」雲林批發商拉下鐵門

新生僅4人　彰化64年潭墘國小廢校

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

韓女團ITZY粉絲注意　桃捷備妥加班車

台南市南區里長聯誼會支持開發南山公墓

鳳頭蒼鷹受傷躺路中　民眾報警送醫

「胃鏡縮胃」減重法術後飲食

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

成功分院牙科女醫報到　海岸恰恰恰劇情神展開

黃偉哲相會翁倩玉邀約看國際蘭展

末班車走了！翁寒夜中發抖　暖警助返家

虎科大「永續發展暨社會責任處」揭牌

智慧路邊停車格中西、安平區擴大啟用

更多熱門

相關新聞

烏溪生態工作隊3年踏查成果展

烏溪生態工作隊3年踏查成果展

為觀察草屯鎮鳥嘴潭人工湖公共工程對在地環境的影響，貓羅溪社區大學學員及在地民眾組成烏溪生態工作隊，歷經3年踏查人工湖上下游的生態環境，即日起也辦理成果展，希望藉此培養公民意識，提升民眾對生活周遭公共議題的關注。

太管處出新書　耆老現身說故事

太管處出新書　耆老現身說故事

隱身信義區的療癒小確幸！

隱身信義區的療癒小確幸！

生態廊道再增1處　新店涵管防路殺

生態廊道再增1處　新店涵管防路殺

東部目睹台灣黑熊3母子渡河漫步

東部目睹台灣黑熊3母子渡河漫步

關鍵字：

太魯閣峽谷獨特植物生態秘密太管處新書山海風雲

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面