重現消失的煙囪　山上花園水道博物館AR展示讓遊客穿越時空

▲台南市文化局引進AR科技，結合現存風貌，讓消失的煙囪重現，除了令遊客驚艷外，也更了解當年工藝之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

山上花園水道博物館為全國保存最完整之水道建設古蹟，百年來有超過9成建築設備都維持原狀；但當年指標建物，高達36.3公尺的煙囪，在70年代因為安全考量拆除，目前僅存基座，文化局引進AR科技，結合現存風貌，透過手機等載具，以1比1比例，讓消失的煙囪重現，除了令遊客驚艷外，也更了解當年工藝之美。

日前，日本八王子前市長黑須隆一，趁著來台參訪時，也專程走訪水道博物館，一行人透過AR展示，看到比建築還高的煙囪重現，直呼神奇。黑須隆一除肯定文化局保存古蹟文物的用心，更盛讚這樣的展示手法，表示能看到百年前的建設重現，真是令人感動。

文化局指出，山上花園水道博物館以獨特的建築、工法、設備，甚至文化，是日治時期迄今，全國一百餘座水道設施中，唯一一座水道設備的國定古蹟，由於內容豐富，除了規劃各種導覽設施外，也在假日安排導覽老師解說，讓參訪遊客更了解水道相關歷史故事；但因為部分設施過於專業，解說還是難免有不容易深入的困擾

目前水道包括百年快濾筒、唧筒、天車等建設都維持原狀，但比較可惜的是，當年作為火力發電的煙囪，在民國71年停用以後，因為高度過高，考量安全因素已經拆除，館方一直想補齊這塊消失的歷史，在郭國文立委協助下，終於向文化部爭取經費，以科技還原方式，讓遊客只要透過手機或平板電腦等載具，就可以透過專屬APP看到當年宏偉的煙囪。

館方說明，人手一機之時代，遊客只要下載APP，掃描博物館內各點位立牌，就可以重現當年設備模樣，以煙囪而言，除了感受巨大的震撼以外，甚至還可以看到當年內層防火磚、中層紅磚、外層鑄鐵的材質，讓遊客可以馬上接收到相關資訊，既沒有破壞古蹟的疑慮，又能在趣味中獲得知識，是相當受到歡迎的展示模式。