鳥嘴潭工程改變在地生態　烏溪生態工作隊3年踏查成果展

▲『從「河」說起－烏溪生態教育展』即起在草屯國小開展。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為觀察草屯鎮鳥嘴潭人工湖公共工程對在地環境的影響，貓羅溪社區大學學員及在地民眾組成烏溪生態工作隊，歷經3年踏查人工湖上下游的生態環境，即日起也辦理成果展，希望藉此培養公民意識，提升民眾對生活周遭公共議題的關注。

相關研究成果於今天起在草屯國小展出，南投縣教育處長王淑玲、縣議員林友友、草屯鎮多所國小校長，以及烏溪生態工作團隊成員，還有草屯國小50名師生都出席參加。

縣府介紹，烏溪生態工作隊由農委會特生中心助理研究員葉明峰帶領，從民國108年起開始實地踏查，並記錄下人工湖工程上下游的生物樣態、水質變化及魚群消長，希望結合在地學校12年國教的自然課程，讓孩子們透過認識家鄉河川內的保育類、特有種的棲息地、習性，以及水質檢測的知識，從小紮根愛護水資源及生態環境的觀念。

▲▼『從「河」說起－烏溪生態教育展』即起在草屯國小開展。（圖／南投縣政府提供）

葉明峰指出，烏溪生態教育展主要呈現108年到110年由貓羅溪社大、特生中心及在地社區配合進行，人工湖公共工程上下游2個調查樣站的成果，透過關注在地魚類生態的保育議題，了解烏溪下游周邊環境目前可能面臨到的問題，也藉此啟發小朋友與民眾關心進而保護環境的意識。

前往觀展的草屯國小學生高小妹表示，藉此認識很多台灣特有種魚類，也希望能專門設立魚類保護區保護這些快要消失的魚。

王淑玲表示，非常感謝葉明峰、貓羅溪社區大學學員與民眾自主發起組成烏溪生態工作隊，關心在地生態環境保護，其歷時3年的生態調查成果可讓民眾更了解自己居住環境的生態狀況，更可結合國民教育，讓孩子從小紮根愛護生態環境與水資源的觀念，也培養民眾關心在地公共議題的公民意識。

「從『河』說起－烏溪生態教育展」展期為2月22日至3月3日，之後也會將此研究成果帶往縣內小學做巡迴展出。