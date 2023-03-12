陸可再生能源裝機超過煤電　佔比達到47.3%

▲大陸積極發展再生能源。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國政協委員、中國能源建設集團有限公司黨委書記、董事長宋海良11日表示，大陸可再生能源裝機總量在去年歷史性地超過了煤電，佔比達到47.3%，全年發電量超過2.7兆度，「正好是歐盟27國2021年度全年用電總量，可見中國新能源的發展速度之快。」

宋海良在兩會「委員通道」上提到，能源融合發展是綠色低碳轉型的主要方向和關鍵路徑，四大融合方向包括產業間跨界融合、產業鏈上下游深度融合、要素間融合發展及區域間融合。

宋海良指出，在內蒙古烏蘭察布，中國能建建設了目前世界上最大的源網荷儲一體化融合示範項目，「我們都知道這是國家重要的養牧區，對能源項目的生態要求比較高。我們探索實施用光伏發電板防風固土來提高土壤的含水能力，能更有利於植被的生長。羊放在光伏區裡放養，可以提前2至3個月出來。」

宋海良說，這種創新模式一方面改善了生態環境，另一方面增加了牧民的收入，「當地老百姓形像生動地說，板上發電、板下種草、草上養殖、還長出了智慧大腦。」

宋海良還說，正在全施的零碳港口、綠色航道、綠色電動船、綠色公路、綠色軌道交通、綠色機場等，都是綠色低碳轉型和融合發展的新業態、新產品。

宋海良強調，剛剛開工建設的廣西平陸運河，用全新的設計建設理念打造零碳工程，該項目實現了四個全，包含全施工期內都用綠電，全部的機械設備都用新能源，全運營期都用綠色電動船，全部的水利樞紐都用綠色的動力，「能源融合發展不是簡單的做加法，而是能夠實現1+1>2的效果。」