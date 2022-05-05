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大陸 大陸焦點 特派現場

陸央行增千億再貸款額度　支持煤炭開發、煤電企業保供

▲江蘇徐州徐塘發電廠。（圖／CFP）

▲江蘇徐州徐塘發電廠。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸去年曾發生大規模限電情況，導致眾多工廠停產，大陸央行（中國人民銀行）4日宣布，增加1000億元人民幣（約4450億元新台幣）支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度，專門用於支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力，新增額度支持領域包括煤炭安全生產和儲備，以及煤電企業電煤保供。

大陸央行表示，當前世界局勢複雜演變，國際能源價格持續高位波動，對能源安全和經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰，根據國務院部署，人民銀行此次增加1000億元專項再貸款額度，專門用於支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力，有利於充分發揮中國富煤的資源禀賦特點，保障能源穩定供應，支持產業鏈供應鏈穩定，支持經濟運行在合理區間。

▲京杭大運河,運煤船隊,電煤,電煤裝運場。（圖／CFP）

大陸央行提到，本次增加的1000億元專項再貸款額度專門用於同煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力相關的領域,具體支持領域包括：一是煤炭安全生產和儲備領域。包括現代化煤礦建設、綠色高效技術應用、智能化礦山建設、煤礦安全改造、煤炭洗選、煤炭儲備能力建設等項目。二是煤電企業電煤保供領域。

大陸央行強調，金融機構應優先支持煤炭安全生產和儲備的項目貸款。對於煤電企業電煤保供領域，金融機構發放的煤電企業購買煤炭的流動資金貸款可按要求申請專項再貸款支持。

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關鍵字：

中國人民銀行貸款煤炭煤電

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