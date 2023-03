中華隊奪首勝！全場狂吼「Team Taiwan」蓋過主播聲　德記者：太感動

記者張方瑀/綜合報導

中華隊昨在世界棒球經典賽(WBC)中以11比7逆轉勝義大利隊,而3支全壘打也讓全場台灣球迷熱血沸騰,就有德國記者表示,如雷貫耳的「Team Taiwan」加油聲,幾乎蓋過電視主播的聲音,實在是太感動!

▲台中洲際棒球場滿場超過兩萬名球迷為中華隊加油。(圖/記者李毓康攝)



Nothing but smiles from Team Chinese Taipei as they are in the win column! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/XGtKBmFHql