明午後變天！雨彈＋冷空氣抵台　「半個台灣急凍剩10度」時間曝

▲明晚天氣寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

明日中午過後受到鋒面通過及強冷空氣南下影響，北部、東半部轉為短暫陣雨的天氣，溫度也會逐步下降，下周一水氣減少，當日晚上到周二清晨台南以北到宜蘭一帶空曠地區下探10度，直到周二白天冷空氣才會減弱，溫度將逐漸回升，但早晚仍有低溫出現的機會。

臉書粉專天氣風險表示，今日各地天氣穩定溫暖。明日上午各地仍是多雲到晴的天氣，但是到了中午過後隨著冷鋒尾端迅速掠過，後續東北季風開始增強並且夾帶冷空氣南下，北部、東北部、東部雲量增多，逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，雨勢不大，中南雲量可能增多，下雨機會仍低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣變化。（圖／氣象局）

下周一受到強冷空氣持續南下的影響，乾空氣逐漸移入，水氣慢慢減少，北部、東半部清晨至上午仍有局部短暫陣雨，下午到晚間會漸轉為陰天到多雲的天氣，中南部則是維持多雲到晴。

下周二白天冷空氣氣減弱，溫度回升，周三到周五天氣穩定且持續回暖，但早晚受輻射冷卻影響，仍可能出現較低的溫度。

天氣職人吳聖宇在天氣風險貼文中提醒，下周一北台灣整天涼冷，北部、東北部還有花蓮一帶白天高溫只剩下16-19度，中部及台東地區高溫20-23度，南部地區高溫23-25度，而下周一晚上到周二清晨則留意輻射冷卻，台南以北到宜蘭一帶的空曠地區可能有10度或以下低溫發生的機會。