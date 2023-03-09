周日變天！午後迎雨彈「入夜暴跌15度」　下周最冷時段出爐

▲周日變天天氣轉冷。（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

周日白天前各地天氣晴朗穩定，尤其周六西半部高溫上看29度。周日開始天氣逐漸轉變，午後水氣增多，北部、東半部降雨機率提高，入夜後大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，天氣轉冷，高低溫落差可達15度，下周一晚上到周二清晨最冷，低溫下探12度，局部空曠地區可能有10度低溫。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天到周日白天各地天氣晴朗穩定，明晨低溫14到17度，白天西半部高溫26到28度、東半部25到26度。周六更熱，清晨16到18度，西半部26到29度，東半部無變化。周日北台灣雲量增多，高溫略降至23到26度，入夜冷空氣影響，中部以北、東北部剩下14到15度，其他地區16到18度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周溫度變化。（圖／氣象局）

周日午後水氣增加，北台灣、東半部都有局部短暫雨，不過下周一午後水氣就會減少，屆時降雨也會趨緩。

周日晚上冷氣團南下，各地天氣轉冷，最冷時段落在下周一晚上到周二清晨，中部以北、宜蘭12到13度，其他地區14到17度，局部空曠地區可能有10度低溫。周一北台灣連白天高溫都只有17、18度，中南部影響小仍有20到22度，南部局部地區甚至有24到26度，需留意日夜溫差大。

下周二白天冷空氣減弱，氣溫將逐日回升，不過周三、四清晨受到輻射冷卻影響，清晨溫度較低，出門上班上學需多加留意。