把握今明好天氣　周日入夜雪崩降溫！下周跌破10度↓最凍時間出爐

▲把握今明兩天好天氣，周日下半天起將變天。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

輻射冷卻發威，今晨(3/10)最低溫出現新竹峨嵋下探8.8度，白天回溫，類似天氣持續到明天(3/11)，不過西部空氣品質不佳；周日(3/12)下半天將變天，恐迎來強烈大陸冷氣團，溫度雪崩式快速下滑，北部、東半部有雨，下周一氣溫持續下跌，低溫將跌破10度，得等到下周二(3/14)才會回溫。

今晨受輻射冷卻影響，天氣風險公司分析師歐宗學表示，全台平地最低溫出現在新竹峨眉只有8.8度，苗栗頭屋也只有9度，雖然清晨冷意明顯，但日出以後回溫快速，晴朗天氣下都有相當大的日夜溫差。

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今明日(3/10~3/11)則是類似天氣型態，在偏東風環境下，東半部偶有雲量，但下雨狀況不明顯，西半部雖天氣好，但也因處在背風側，擴散條件不佳，空氣品質仍不理想。

不過周日下半天將變天，歐宗學指出，周日(3/12)上半天各地仍是穩定天氣，不過下半天鋒面系統逐漸接近並掠過台灣北方，北部山區雲量增多並開始有短暫雨機會，入夜以後冷氣團或強烈冷氣團逐漸南下，帶來東北季風增強，迎風面北部、東半部地區轉陰並有局部短暫雨，中南部地區雲量也有增多趨勢，各地氣溫快速下滑，沿海空曠地區也會有強風發生。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

歐宗學表示，下周一(3/13)清晨水氣開始減少，平地降雨陸續趨緩，各地山區則仍有短暫雨機會，但雨量都不多，入夜以後水氣進一步減少，各地逐漸回歸晴到多雲天氣。氣溫方面則會一路下滑，預估北部地區白天高溫只有16到18度，入夜以後下探12到14度、空曠或近山郊區可能再更低、有達到10度或以下可能性。其他地區高低溫也都會有明顯下降趨勢，不過南部地區變化比較小，南北兩地之間白天氣溫的差異相當大。

下周二(3/14)天氣將轉好，歐宗學指出，屆時冷空氣也會開始減弱，白天起逐漸回溫、溫差再度擴大，一直到下周中後期又會像是近期一樣穩定溫差大的天氣型態，近期降雨量依然偏少，別忘了持續節約用水。