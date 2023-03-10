強烈冷氣團要來了！一圖看低溫斷崖式下墜　「連2日雨區擴大」

▲把握周六好天氣，周日晚間起低溫下墜，將凍到下周二清晨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天周末維持穩定好天氣，僅花東和南部山區零星飄雨，周日(3/12)午後變天，周日和下周一(3/13)北部、東半部水氣增，雨區擴大，北部、東半部有雨，且強冷空氣南襲，周日入夜到下周二(3/14)清晨低溫下墜，下周二清晨最冷恐跌破10度以下。

中央氣象局預報員趙竑表示，明天周六(3/11)跟今天天氣很類似，屬於穩定天氣，僅有花東零星飄雨，中午過後，南部山區會有零星飄雨。

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周日(3/12)午後將變天，趙竑表示，周日中午過後北部容易下雨，東半部有局部短暫雨，周日晚間大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，冷空氣將持續到下周二(3/14)清晨，周一(3/13)水氣多些，東半部、基隆北海岸、北部和中部山區等有雨，下周二(3/14)過後轉晴到多雲。

下周三到下周五(3/15~3/17)環境變乾，受輻射冷卻影響，日夜溫差大，降雨也跟最近差不多，東半部有零星短暫降雨。

▲周日晚間起到下周二清晨溫度大幅下滑。（圖／氣象局）

溫度部分，趙竑表示，周日(3/12)白天偏暖，溫度可到25度，中南部甚至可到30度，不過入夜後大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，晚間開始降溫，夜間低溫約15到18度之間；下周一(3/13)北台灣整天溫度約20度以下，其他地區高溫22到25度，下周二(3/14)清晨，台南以北、東北部低溫約12到15度，空曠地區，會再低1到2度，最低將下探10度或以下。

下周三(3/15)過後將回溫，不過環境變乾，因輻射冷卻影響，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大；下周三到下周五(3/15~3/17)各地為晴到多雲，東半部有零星短暫降雨。

▼未來一周降雨趨勢，周日到下周一雨區擴大。（圖／氣象局）