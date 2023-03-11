信徒稱「認識真上帝」寄分手信給城隍爺！廟方幽默回應網讚爆

▲台南府城「全台首邑縣城隍廟」近日意外收到一封來自信徒的「分手信」。（圖／Facebook／全台首邑縣城隍廟）

記者林育綾／綜合報導

台南府城「全台首邑縣城隍廟」近日意外收到一封來自信徒的「分手信」，信中表示，以前曾經到廟裡參拜，現在已經認識「真正的上帝」，因此不再來往。廟方也在臉書發文回應，「有信仰上心靈的寄託都是好事，不用特地寫信來跟我老闆報備～感恩」幽默回應也讓網友笑翻。

全台首邑縣城隍廟在臉書粉專分享這封跟城隍爺的「分手信」，內容提到「以前有在你們廟裡參拜，因為以前還沒有認識真正的上帝，因為現在已經認識了，現在已經崇拜上帝，ＯＯＯ（寄信者姓名）現在已經不跟你們來往」。

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廟方也大氣回應，「上帝的子民們，有信仰上心靈的寄託都是好事，不用特地寫信來跟我老闆報備，感恩」。信件內容和幽默回應也吸引大批網友紛紛按讚、分享。

網友留言笑說「退追蹤不用特別發訊息，沒人在乎好嗎！」、「挺有禮貌的啊！但也蠻好笑的…」、「這是與城隍爺訣別書啊~~」、「像小時候說的，我不要跟你好了！」、「說不定他只是改去北極殿拜拜而已」、「不跟你們來往?? 那寄這信過去不就是打臉自己嗎」

不過也有人說「很有誠意的分手信」、「我是覺得廟方把自然人對法人私對私解除靈界關係的信函拿來給公眾批評指教也不需要啦」、「這封信有很多違和的地方，這人說不定是入了邪教，信或許不是出自本人意願寫的。」