殺人通緝犯全省逃3年　拜城隍爺玄天上帝也沒用！如廁完秒被逮

▲殺人通緝犯全省逃亡3年，警方趁他拜完玄天上帝後逮捕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲林姓男子涉嫌殺人，2020年被台中地院發佈通緝，警方每天監看各路口監視器，搜尋了2個月，去年12月中終於發現林男的車，於是展開追捕，當天林男先到台中南區城隍廟拜拜，當時拜拜民眾太多，加上林的身上或許有槍，警先按兵不動，接著再一路尾隨到苗栗苑裡鎮聖賢宮，林男又入廟參拜玄天上帝，結果外出如廁被逮「賀啦、呼你銬」，結束3年全省逃亡生涯。

林男曾犯下殺人、毒品等2起刑案，因未到庭應訊，2020年分別遭台中地方法院、台中地檢署發布通緝，市刑大偵五隊去年10月獲報，林男偶而出入台中，於是透過車行軌跡紀錄器，每天監看林男的車子是否在路口出現。

去年12月15日，警方一發現車子蹤跡，馬上展開追捕，林男開到南區城隍廟參拜，當時參拜人潮多，加上林男身材壯碩，且擔心身上或許有槍，一旦拒捕恐危及無辜民眾，於是靜待他離去，後來，林男又開到苗栗苑裡鎮聖賢宮，林男入廟參拜玄天上帝，拜完上廁所時，警方一湧而上，當場逮捕。

林男全省逃亡近3年，到處打零工過活，因為曾拜過這2間廟覺得靈驗，所以趁年終再來拜一次，祈求保佑平安，結果還是落網。

警方訊問後解送台中地檢署偵辦，並經法院裁准羈押禁見。