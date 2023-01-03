保障救災人員　屏東都城隍廟捐贈消防頭盔+個人熱顯像儀

▲屏東都城隍廟捐贈屏東分隊消防頭盔及個人熱顯像儀。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



消防人員的工作環境充斥著瞬息萬變的危險，為有效提升火災搶救之人身安全以及感恩消防人員救災工作的辛苦，屏東都城隍廟秉持回饋鄉里及「取之於公眾，用之於公眾」之信念，捐贈消防局屏東分隊消防頭盔及個人用熱顯像儀，以保障救災人員生命安全。

捐贈儀式由消防局局長許美雪率秘書鄭建德、第一大隊副大隊長楊景雄、屏東分隊長蕭仲偉及屏東分隊人員於屏東都城隍廟舉行捐贈典禮。典禮簡單且隆重，由城隍廟主委王家銘代都城隍廟所有委員受贈屏東縣消防局感謝狀。

消防局表示，個人用熱顯像儀，能讓消防人員清楚辨識起火點、受困者、通道與障礙等，提早發現起火點進行滅火，同時也可偵測人體體溫、找尋受困人員，減少搜救時間，保護搶救人員與民眾之生命安全。「Rosenbauer Titan-消防帽」 有別於傳統笨重之消防帽，不僅舒適度提升，更將重量降低至1.3公斤，減低搶救人員負擔，並提供最完善的保護力與耐燃力。

許美雪說，政府的資源有限，民眾的愛心無窮，屏東都城隍廟期望能發揮拋磚引玉的效果，形成正能量循環，希望各界善心人士熱心公益，共同為社會福祉盡一份心力；更期望能讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，使屏東市民獲得更安心的居住環境。