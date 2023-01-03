　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

保障救災人員　屏東都城隍廟捐贈消防頭盔+個人熱顯像儀

▲屏東都城隍廟捐贈屏東分隊消防頭盔及個人熱顯像儀。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東都城隍廟捐贈屏東分隊消防頭盔及個人熱顯像儀。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

消防人員的工作環境充斥著瞬息萬變的危險，為有效提升火災搶救之人身安全以及感恩消防人員救災工作的辛苦，屏東都城隍廟秉持回饋鄉里及「取之於公眾，用之於公眾」之信念，捐贈消防局屏東分隊消防頭盔及個人用熱顯像儀，以保障救災人員生命安全。

捐贈儀式由消防局局長許美雪率秘書鄭建德、第一大隊副大隊長楊景雄、屏東分隊長蕭仲偉及屏東分隊人員於屏東都城隍廟舉行捐贈典禮。典禮簡單且隆重，由城隍廟主委王家銘代都城隍廟所有委員受贈屏東縣消防局感謝狀。

消防局表示，個人用熱顯像儀，能讓消防人員清楚辨識起火點、受困者、通道與障礙等，提早發現起火點進行滅火，同時也可偵測人體體溫、找尋受困人員，減少搜救時間，保護搶救人員與民眾之生命安全。「Rosenbauer Titan-消防帽」 有別於傳統笨重之消防帽，不僅舒適度提升，更將重量降低至1.3公斤，減低搶救人員負擔，並提供最完善的保護力與耐燃力。

許美雪說，政府的資源有限，民眾的愛心無窮，屏東都城隍廟期望能發揮拋磚引玉的效果，形成正能量循環，希望各界善心人士熱心公益，共同為社會福祉盡一份心力；更期望能讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，使屏東市民獲得更安心的居住環境。

ET快訊
啦啦隊女神爆曖昧人氣YTR！　進出香閨全被拍
侯友宜、郭台銘傳結盟　藍大老嗆：他敢登記我就選！朱立倫謀20
孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框
快訊／蔣萬安可再找「1位副市長」！　北市人口將到250萬
丟丟妹爆3年婚變認：婚姻負能量！25歲未婚懷孕　斷父女關係
5度低溫！北一女參加美國玫瑰花車遊行　沿途民眾喊「台灣加油」
快訊／2023首開盤！　台股險守萬4大關
快訊／國1「3車追撞」2車翻了！　回堵5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

佛光山潮州講堂送臘八粥　潮州警分局揪甘心

保障救災人員　屏東都城隍廟捐贈消防頭盔+個人熱顯像儀

新北率業者搶攻過年商機　年節特色商品展售會開跑

新北寵物業評鑑結果出爐　197間獲評優良店家

新北五股水碓觀景公園　眺望城市光景盡收眼底

三重魚市場年節漁獲大促銷　新北五大海鮮禮盒開放訂購

新莊趣味彩繪燈籠DIY迎新年　侯友宜盼平安上好、幸福兔U

探視祝福元旦寶寶　張善政：透過補助政策桃園生育率六都最高

保障行人安全　桃市府「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下

蕭壠迎新年藝陣館什家將　互動探索館換新風貌

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

采子「雙劈」消失1年8個月回來了　深夜黑白影片唱：原諒我懷疑自己

長榮航勤董衝第一線盤櫃　交長要求「妥善照顧員工」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

佛光山潮州講堂送臘八粥　潮州警分局揪甘心

保障救災人員　屏東都城隍廟捐贈消防頭盔+個人熱顯像儀

新北率業者搶攻過年商機　年節特色商品展售會開跑

新北寵物業評鑑結果出爐　197間獲評優良店家

新北五股水碓觀景公園　眺望城市光景盡收眼底

三重魚市場年節漁獲大促銷　新北五大海鮮禮盒開放訂購

新莊趣味彩繪燈籠DIY迎新年　侯友宜盼平安上好、幸福兔U

探視祝福元旦寶寶　張善政：透過補助政策桃園生育率六都最高

保障行人安全　桃市府「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下

蕭壠迎新年藝陣館什家將　互動探索館換新風貌

太陽半場僅拿31分被打爆！　近7戰慘吞6敗

佛光山潮州講堂送臘八粥　潮州警分局揪甘心

碎裂幼犬剩微弱心跳…獸醫決定救　「1年增14KG」見證重生感動她

台積電3奈米超威！　一文秒懂釋放45兆產品價值

采子神隱20個月回歸「卻刪了道歉影片」　1舉動讓網友更怒

灌保力達上路！男騎10分鐘就被逮　「酒測值破表」第12次酒駕慘了

把握最後一天！高雄發錢「最高可拿1萬元」　這群人趕快出門領錢

王國材喊話「長榮應照顧航勤員工」　專家批：火恐燒到交長自己

賽琳娜與「新閨蜜」穿同款裙秀好感情　與貝克漢大兒子同遊過新年

秦剛結束18個月駐美大使生涯　回國接陸外交部長感性發信道別

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

地方熱門新聞

桃園勞動局呼籲航空業者　發放合理年終

探視元旦寶寶　張善政：桃園生育率六都最高

台南啟動2023年重要節日維安作業

新北寵物業評鑑結果出爐　197間獲評優良店家

「高雄怎麼走？」　翁恆春迷失80公里

新北率業者搶攻過年商機　年節特色商品展售會開跑

三重魚市場年節漁獲　五大海鮮禮盒開放訂購

新北五股水碓觀景公園　眺望城市光景盡收眼底

2023冬山舊河港燈節　光影視覺迎新年

威天宮浴火重建ING　關聖帝君安座祈福大典

新住民職人新味．禮料理決賽　打造新商機

停車休息被摸走10萬　毒蟲被捕

新莊彩繪燈籠迎新年　侯友宜盼幸福兔U

台南好young跨年晚會演唱會線上觀看全台最高

更多熱門

相關新聞

連假墾丁人潮塞爆　1日下午起湧北返車潮

連假墾丁人潮塞爆　1日下午起湧北返車潮

元旦連續假，遊客湧入屏東，墾丁住房率高達9成，為疏解各地旅客大量湧入之車潮造成交通壅塞，屏東縣警方準備各項交通疏導的應變計劃；局長劉印宮更於1月1日上午前往屏東縣政府警察局交控中心督導各項交通管理作為，並轉達縣長慰勉之意，感謝同仁犧牲連續假期、辛勞執勤。

屏東完成刑事實驗室　發揮鑑識最大戰力

屏東完成刑事實驗室　發揮鑑識最大戰力

不容黑道恣意作亂　屏縣警局長親率隊威力掃蕩

不容黑道恣意作亂　屏縣警局長親率隊威力掃蕩

微型電動二輪車新制上路　屏警祭出6大策略

微型電動二輪車新制上路　屏警祭出6大策略

屏東1年12起電動機車火警　兩大起火原因曝

屏東1年12起電動機車火警　兩大起火原因曝

關鍵字：

熱顯像儀城隍廟屏東都許美雪局長

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

快訊／蔡依林突掩面痛哭！　「中斷演出20秒」淚吐心聲

孫生分手1個月「合體Wendy拍片」！　恢單首度同框

「產檢發現胎停」二度失去寶寶！林舒語崩潰：為什麼又離開

桃黑道大哥遭轟6槍　緊急送醫不治

Toyz開特斯拉猛滑手機：不需要看前方

謝金河曬陶朱隱園夜景　18億的視角網看哭

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

2縣市大雨！吹10級強風　冷氣團報到時間曝

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面