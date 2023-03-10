快訊／礁溪老爺火警釀3傷！2旅客1員工煙嗆送醫　酒店最新回應曝

▲礁溪老爺酒店聲明：負起火警相關責任。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪老爺酒店，9日晚7時零3許傳出火警意外事件，業者10日首度聲明：負起3人煙嗆醫藥費等責任，且即日起至12日3天將暫時停止營業，並提供已預訂貴賓免費取消或延後。當天用餐者全額退費，同時每人提供1200元慰問金。待鑑定報告確認後，會以最嚴謹與負責的態度進行消費者慰問與補償，而已預訂停業期間未入住客人：3月10日至3月12日三天已預訂客人，提供免費取消或延

礁溪老爺酒店聲明：針對9日晚間7點多於地下室餐廳廚房冒出濃煙事件，值班主管發現後，第一時間啟用滅火器滅火未果，即刻通報消防局，同時啟動消防疏散機制流程，包含廣播、警鈴與灑水系統等皆同時作業，並即刻將438位住宿貴賓、30位用餐貴賓與98位飯店同仁安全撤離至空曠區域，確保無人受困或傷亡。

火勢由消防局救援後40分鐘內獲得控制，所有人員皆安全無虞，初步了解有兩位貴賓與一位同仁遭煙嗆送醫，為確保人員安全，皆由飯店主管全程陪同至礁溪杏和醫院就診並支付醫藥費，事件發生原因有待消防局進一步調查釐清，飯店將全力配合作業並負起全責！

另，在第一時間確保人員皆安全疏散後，即刻啟動關懷機制如下：

1、當天住宿貴賓：全額退費，並由礁溪老爺付費安排至礁溪鄰近酒店住宿，同時每房補償6000元慰問金。

2、當天用餐貴賓：全額退費，同時每人提供1200元慰問金。

3、已預訂未入住貴賓：3月10日至3月12日三天已預訂礁溪老爺之貴賓，提供免費取消或延後作業。

礁溪老爺酒店說，每半年皆配合消防局進行安全檢查，前次檢查為今年2月16日至18日，廚房排煙管每年檢查一次、排油煙罩半年檢查一次，今年度已安排於三月底再次進行排油煙管檢查，以最嚴謹的規格確保符合規範與渡假貴賓人身安全。

此事件發生時，消防廣播、警鈴與灑水系統皆即刻啟動，以人員安全為第一要務，同步由飯店主管與同仁協助疏散各樓層住宿貴賓與用餐貴賓，後續再配合消防單位逐樓層查看，確保沒有任何人員滯留飯店內，目前尚須配合消防調查釐清原因，為確保消費者權益，