　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／礁溪老爺火警釀3傷！2旅客1員工煙嗆送醫　酒店最新回應曝

▲礁溪老爺酒店聲明：負起火警相關責任。（圖／記者游芳男攝）

▲礁溪老爺酒店聲明：負起火警相關責任。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪老爺酒店，9日晚7時零3許傳出火警意外事件，業者10日首度聲明：負起3人煙嗆醫藥費等責任，且即日起至12日3天將暫時停止營業，並提供已預訂貴賓免費取消或延後。當天用餐者全額退費，同時每人提供1200元慰問金。待鑑定報告確認後，會以最嚴謹與負責的態度進行消費者慰問與補償，而已預訂停業期間未入住客人：3月10日至3月12日三天已預訂客人，提供免費取消或延

礁溪老爺酒店聲明：針對9日晚間7點多於地下室餐廳廚房冒出濃煙事件，值班主管發現後，第一時間啟用滅火器滅火未果，即刻通報消防局，同時啟動消防疏散機制流程，包含廣播、警鈴與灑水系統等皆同時作業，並即刻將438位住宿貴賓、30位用餐貴賓與98位飯店同仁安全撤離至空曠區域，確保無人受困或傷亡。

火勢由消防局救援後40分鐘內獲得控制，所有人員皆安全無虞，初步了解有兩位貴賓與一位同仁遭煙嗆送醫，為確保人員安全，皆由飯店主管全程陪同至礁溪杏和醫院就診並支付醫藥費，事件發生原因有待消防局進一步調查釐清，飯店將全力配合作業並負起全責！

另，在第一時間確保人員皆安全疏散後，即刻啟動關懷機制如下：
1、當天住宿貴賓：全額退費，並由礁溪老爺付費安排至礁溪鄰近酒店住宿，同時每房補償6000元慰問金。
2、當天用餐貴賓：全額退費，同時每人提供1200元慰問金。
3、已預訂未入住貴賓：3月10日至3月12日三天已預訂礁溪老爺之貴賓，提供免費取消或延後作業。

礁溪老爺酒店說，每半年皆配合消防局進行安全檢查，前次檢查為今年2月16日至18日，廚房排煙管每年檢查一次、排油煙罩半年檢查一次，今年度已安排於三月底再次進行排油煙管檢查，以最嚴謹的規格確保符合規範與渡假貴賓人身安全。

此事件發生時，消防廣播、警鈴與灑水系統皆即刻啟動，以人員安全為第一要務，同步由飯店主管與同仁協助疏散各樓層住宿貴賓與用餐貴賓，後續再配合消防單位逐樓層查看，確保沒有任何人員滯留飯店內，目前尚須配合消防調查釐清原因，為確保消費者權益，

ET快訊
快訊／捷克9局逆轉3分砲擊敗中國　奪經典賽歷史首勝
3男星認了現蹤竹聯幫春酒！　被指定演唱「歌單曝光」
快訊／國1南下交流道車禍　出口匝道封閉
根本美國二隊！他曝義大利1投手「比王建民強」：A組惡夢
中華隊剩13投應戰　「第二任」關鍵是他
過世媽媽突退群組…LINE帳號被刪！內行人曝2方法能保留

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男皮包內藏大麻...路邊聽音樂被逮　崩潰爆哭：我單親還有小孩

拒檢撞警車...開上國道高架狂逃　「警開7槍逮人」竊車男下場曝

彰化4連霸議員柯振杯父子賄選被起訴　檢方已提「當選無效」之訴

國道1北向289.5公里大貨車車輪脫落翻覆 駕駛受傷送醫

快訊／快改道！國1南下五甲交流道車禍　出口匝道封閉

快訊／礁溪老爺火警釀3傷！2旅客1員工煙嗆送醫　酒店最新回應曝

3度猛衝撞7車「5傷1命危」無辜騎士地上慘爬　毒駕男棄車逃逸被逮

一次幹掉6黑道大哥！跑腿小弟因1條香腸走上不歸路　身揹27條人命

肇事畫面曝！國泰世華資深副總酒駕找妻頂罪　連3違規「自爆」

快訊／台南市關廟回收場傳大火　延燒迅速全力搶救

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男皮包內藏大麻...路邊聽音樂被逮　崩潰爆哭：我單親還有小孩

拒檢撞警車...開上國道高架狂逃　「警開7槍逮人」竊車男下場曝

彰化4連霸議員柯振杯父子賄選被起訴　檢方已提「當選無效」之訴

國道1北向289.5公里大貨車車輪脫落翻覆 駕駛受傷送醫

快訊／快改道！國1南下五甲交流道車禍　出口匝道封閉

快訊／礁溪老爺火警釀3傷！2旅客1員工煙嗆送醫　酒店最新回應曝

3度猛衝撞7車「5傷1命危」無辜騎士地上慘爬　毒駕男棄車逃逸被逮

一次幹掉6黑道大哥！跑腿小弟因1條香腸走上不歸路　身揹27條人命

肇事畫面曝！國泰世華資深副總酒駕找妻頂罪　連3違規「自爆」

快訊／台南市關廟回收場傳大火　延燒迅速全力搶救

男皮包內藏大麻...路邊聽音樂被逮　崩潰爆哭：我單親還有小孩

以為只是毛多！比熊犬剪完頭髮「紮實肉肉全露餡」　媽笑：是真胖

有朋自遠方來　日本足利大學及足利赤十字醫院參訪中華醫大

退役軍官組團赴中參加黃埔99周年校慶　馮世寬：不會吧？真的嗎？

拒檢撞警車...開上國道高架狂逃　「警開7槍逮人」竊車男下場曝

捷克9局逆轉3分砲擊敗中國　奪經典賽歷史性首勝

古巴2局「誤」事丟4分　6局反攻5比4超前

妹子「下面超大一包」！她試穿緊身裙嚇瘋：男友說我有GG

熊熊「胸罩掉在男主持包包」張立東打開驚呆：怎在這裡！她直接回家糗炸

個資透明成隱患　民團疾呼建構數位人權保障

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

社會熱門新聞

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

公寓惡火奪慈父命　1家4口天倫照曝

快訊／信義區公寓火警　「父成焦屍」2姊弟困陽台

開幕18年第一次！礁溪老爺酒店火燒慘況畫面曝

金門26歲兵失蹤　金防部駁逃兵

新北闆娘半身遭電梯夾困　勇消搶救送醫不治

老公外遇大嫂5年　妻收1證據怒討百萬

第一視角曝！貨車逆撞機車「男大生慘死」

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

台中警加強臨檢酒店　一片雙球海晃暈

貨車衝撞2機車1人慘死！她跳車逃命躲一劫

明仁會高調喝春酒警嗆1句　小弟秒道歉

更多熱門

相關新聞

礁溪老爺火警泡沫系統當機？　消防局：非事實

礁溪老爺火警泡沫系統當機？　消防局：非事實

宜蘭礁溪老爺酒店，9日晚7時零3許傳出火警意外事件，有媒體報導：「地下室泡沫滅火系統無法出水滅火一節」，宜蘭消防局指出，經查泡沫滅火系統位於地下二、三樓停車場，並非起火處，且固定式泡沫滅火設備已啟動。

每房補償6000！礁溪老爺昨火警最新聲明

每房補償6000！礁溪老爺昨火警最新聲明

公寓惡火奪慈父命　1家4口天倫照曝

公寓惡火奪慈父命　1家4口天倫照曝

快訊／雲林農用倉庫大火　警消灌救中

快訊／雲林農用倉庫大火　警消灌救中

開幕18年第一次！礁溪老爺酒店火燒慘況畫面曝

開幕18年第一次！礁溪老爺酒店火燒慘況畫面曝

關鍵字：

宜蘭礁溪老爺酒店火警聲明

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

26歲偶像消失7個月「罹患肺癌」！

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

背叛生3胎老婆！男星出軌未成年少女毀事業　躲入深山劈柴隱居

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面