　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭綠博3／31開幕　林姿妙與侯友宜邀大家勇闖「莎士登迷宮」

▲▼2023宜蘭綠色博覽會31日開幕，宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜，邀大家勇闖「莎士登迷宮」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2023宜蘭綠色博覽會31日開幕，宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜，邀大家勇闖「莎士登迷宮」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2023宜蘭綠色博覽會以「莎士登迷宮The Sustainability Maze」為主題，將於3/31於蘇澳武荖坑風景區盛大開幕，新北市侯友宜市長與宜蘭縣林姿妙縣長及台中市政府農業局長張敬昌再次同臺合作，歡迎民眾探訪「綠博莎士登迷宮」。宜蘭農業處表示，今年綠博仍設有縣市物產館，新北專區將以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，展現新北市豐富的特色農漁產品。台中專區設置「台中農讚館」行銷台中豐饒農特產及對石虎與黑翅鳶等物種的生態保育成果，歡迎民眾踴躍探索迷宮，獲取通往永續未來的知識，也歡迎大家到縣市物產館參觀！

▲▼2023宜蘭綠色博覽會31日開幕，宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜，邀大家勇闖「莎士登迷宮」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為期45天的2023宜蘭綠色博覽會將開幕，宜蘭縣長林姿妙表示，今年綠博繼《2020永續樂園、2021希望城堡、2022夢幻島嶼》之後， 維持與全世界關心環境的脈動保持一致，以「我們共同的未來 Our Common Future」為主題，在「蘇澳武荖坑風景區」打造一座《Sustainability Maze 莎士登迷宮》，迷宮裡共佈建有1套實境解謎遊戲、2座凱爾小迷宮、3個遊戲闖關體驗區、16個永續展館與17個SDGs藏寶箱裝置藝術，裡面埋藏著永續旅遊、永續飲食、永續海洋、永續農業、永續能源與資源循環重用等等知識寶藏，期盼親師生與遊客一起來挖掘，用知識與行動鋪起一條邁向永續未來的康莊大道The Route to a sustainable Future。

新北市長侯友宜表示，綠博會要傳遞的「環境友善觀念」相當重要，新北市推動環境保護、復育措施早已行之有年，例如友善田園區域計畫及綠色保育標章等等，有計畫地進行棲地營造並輔導農友投入有機、友善耕種行列，達到原生動植物保育及復育目的。今年度新北市將在縣市物產館裡設置新北專區，以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，介紹新北市特色農漁產品、重要農業政策，讓遊客瞭解新北特色山海物產、環境保護成果，同時會在「新北縣市週」期間( 4/3/至4/9日)，在展區內另設小農攤位、舉辦創意DIY活動，歡迎民眾共襄盛舉。

台中市農業局長張敬昌表示：台中有高山蜜蘋果、水蜜桃、甜柿；淺山丘陵的枇杷、柑橘、高接梨；平地的香米、芋頭、竹筍等，而香菇、百合、文心蘭更是產量、品質全臺第一。展館主要販售台中市有機友善與在地農產，為農民拓展行銷通路，創造農民收益，另以石虎與黑翅鳶傳達台中市生態保育的成果與願景，與遊客們共享永續成果。

綠博主辦單位為表示對共同策展夥伴縣市的感謝，特別於4/3日至4/9日推出「新北夥伴縣市週」，4/10至4/16推出「台中夥伴縣市週」，當週的夥伴縣市市民，都得以享有宜蘭縣民的門票100元優惠。歡迎大家積極探索，共同響應綠色盛事！若對宜蘭綠色博覽會或新北物產館有興趣，「宜蘭綠色博覽會」及「稼日蒔光」與」及「農業大台中」臉書專頁。

「宜蘭綠色博覽會」
舉辦日期：3/31(五) ~ 5/14(日)共計45天。

舉辦地點：宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區。

參與人數：每年約30萬~50萬人，累積24年已有約800萬人參加。

活動票價：宜蘭縣民票100元、校外教學票100元、平日全票150元、假日全票250元、平日優待票120元、假日優待票200元，以及多次入園票300元等 ，活動另與國立傳統藝術中心及縣立蘭陽博物館共同販售雙園雙博套票，詳細購票資格與通路，請參閱綠博官網售票資訊。

縣市週優惠：（限定期間內入場持身分證件的縣市民即可享有百元優惠）
新北週：4/3至4月/9
台中週：4/10/至4/16

更多活動訊息請至臉書搜尋『宜蘭綠色博覽會』官網與粉絲專頁查詢。
官方網站：2023宜蘭綠色博覽會 (https://2023.yilangreenexpo.campaign.tw/)
粉絲專頁：https://www.facebook.com/yilangreenexpo/

ET快訊
冰淇淋丟地上！　新莊3國中生不吃了衝去幫忙
快訊／失蹤1天　二膽上兵找到了！
全部投手都要準備！　餅總：打線棒次調整
快訊／古巴7局狂灌5分　11比4領先巴拿馬
快訊／全台最便宜　台中市民交通月票299元
快訊／輕症「防疫險」掰了！　這天後都不理賠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

得獎名單出爐／桃園機場「遇見國門香」活動　吸引國內外旅客熱烈響應　意外捕捉旅客搞笑心願

壯世代新觀念 壯而健康 壯有所用 政府不能只偏重照護治療

宜蘭綠博3／31開幕　林姿妙與侯友宜邀大家勇闖「莎士登迷宮」

疫後首家直飛普吉島！台灣虎航5／10首航　「機票1599元」超殺開賣

小番茄新品種「亞蔬25號」問世！具耐熱耐病優勢　產量估多1到2成

好市多雞蛋進貨減少「會員限購1組」！管理員道歉：真的會缺蛋

2023台南三月賞花攻略　一睹南國花都千姿百態

妹子喝1年！哭嘆50嵐奶茶變淡了　曝「隱藏版1要求」變好喝

快訊／台中市民歡呼！交通套票出爐全台最便宜　單月最低299元

首戰被打爆...球迷慘賠30萬　運彩投注支持中華隊狂掉30%

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

爸爸們揹寶寶跳BabyShark　認真神情＋靈活律動超可愛

得獎名單出爐／桃園機場「遇見國門香」活動　吸引國內外旅客熱烈響應　意外捕捉旅客搞笑心願

壯世代新觀念 壯而健康 壯有所用 政府不能只偏重照護治療

宜蘭綠博3／31開幕　林姿妙與侯友宜邀大家勇闖「莎士登迷宮」

疫後首家直飛普吉島！台灣虎航5／10首航　「機票1599元」超殺開賣

小番茄新品種「亞蔬25號」問世！具耐熱耐病優勢　產量估多1到2成

好市多雞蛋進貨減少「會員限購1組」！管理員道歉：真的會缺蛋

2023台南三月賞花攻略　一睹南國花都千姿百態

妹子喝1年！哭嘆50嵐奶茶變淡了　曝「隱藏版1要求」變好喝

快訊／台中市民歡呼！交通套票出爐全台最便宜　單月最低299元

首戰被打爆...球迷慘賠30萬　運彩投注支持中華隊狂掉30%

華航2月營收年增18%、創5年同期新高　客運暴增8倍

確保公平競爭　民進黨明令：立委初選不得與賴清德合掛看板

國泰世華副總酒駕找妻子頂包　集團金控代發聲明：停止職務

屏東70多歲婦摔落2米深水圳　潮州消防即刻救援送醫

「不爭是爭」　他分析：侯友宜宣布不選才是「最好安排」

新北騎士挨撞倒地！3國中生冰淇淋不吃了　丟地上急衝上前幫忙

得獎名單出爐／桃園機場「遇見國門香」活動　吸引國內外旅客熱烈響應　意外捕捉旅客搞笑心願

孤獨男網戀！女友求「抖內」300萬　林口警靠這招守住他積蓄

壯世代新觀念 壯而健康 壯有所用 政府不能只偏重照護治療

男家教「誘姦13歲少女」！相差19歲　趁上課時間偷壞壞　

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

生活熱門新聞

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」照片曝！網酸爆

蛤蜊吐沙「滴1物」鮮度升2.8倍　他實測成功

好市多「海鮮神物」驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

廟會陣頭遭阿嬤「闖陣」　神將抓狂暴走

觀世音菩薩生日　求財、求事業「有禁忌」

日本妹困惑　台灣人特性超衝突

文大開課「成為百萬YTber」　網紅起底講師狂酸

更多熱門

相關新聞

即／礁溪老爺火警釀3傷　酒店最新回應曝

即／礁溪老爺火警釀3傷　酒店最新回應曝

宜蘭礁溪老爺酒店，9日晚7時零3許傳出火警意外事件，業者10日首度聲明：負起3人煙嗆醫藥費等責任，且即日起至12日3天將暫時停止營業，並提供已預訂貴賓免費取消或延後。當天用餐者全額退費，同時每人提供1200元慰問金。待鑑定報告確認後，會以最嚴謹與負責的態度進行消費者慰問與補償，而已預訂停業期間未入住客人：3月10日至3月12日三天已預訂客人，提供免費取消或延。

開幕18年第一次！礁溪老爺酒店火燒慘況畫面曝

開幕18年第一次！礁溪老爺酒店火燒慘況畫面曝

礁溪老爺酒店438旅客今晚費用全免

礁溪老爺酒店438旅客今晚費用全免

礁溪老爺酒店起火　緊急疏散旅客

礁溪老爺酒店起火　緊急疏散旅客

小浣熊闖宜蘭民宅　可愛叩門討吃

小浣熊闖宜蘭民宅　可愛叩門討吃

關鍵字：

宜蘭宜蘭綠色博覽會開幕莎士登迷宮

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

26歲偶像消失7個月「罹患肺癌」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

「雞排妹」鄭家純首談婚後生活突淚崩

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面