宜蘭綠博3／31開幕　林姿妙與侯友宜邀大家勇闖「莎士登迷宮」

▲▼2023宜蘭綠色博覽會31日開幕，宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜，邀大家勇闖「莎士登迷宮」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2023宜蘭綠色博覽會以「莎士登迷宮The Sustainability Maze」為主題，將於3/31於蘇澳武荖坑風景區盛大開幕，新北市侯友宜市長與宜蘭縣林姿妙縣長及台中市政府農業局長張敬昌再次同臺合作，歡迎民眾探訪「綠博莎士登迷宮」。宜蘭農業處表示，今年綠博仍設有縣市物產館，新北專區將以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，展現新北市豐富的特色農漁產品。台中專區設置「台中農讚館」行銷台中豐饒農特產及對石虎與黑翅鳶等物種的生態保育成果，歡迎民眾踴躍探索迷宮，獲取通往永續未來的知識，也歡迎大家到縣市物產館參觀！

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為期45天的2023宜蘭綠色博覽會將開幕，宜蘭縣長林姿妙表示，今年綠博繼《2020永續樂園、2021希望城堡、2022夢幻島嶼》之後， 維持與全世界關心環境的脈動保持一致，以「我們共同的未來 Our Common Future」為主題，在「蘇澳武荖坑風景區」打造一座《Sustainability Maze 莎士登迷宮》，迷宮裡共佈建有1套實境解謎遊戲、2座凱爾小迷宮、3個遊戲闖關體驗區、16個永續展館與17個SDGs藏寶箱裝置藝術，裡面埋藏著永續旅遊、永續飲食、永續海洋、永續農業、永續能源與資源循環重用等等知識寶藏，期盼親師生與遊客一起來挖掘，用知識與行動鋪起一條邁向永續未來的康莊大道The Route to a sustainable Future。

新北市長侯友宜表示，綠博會要傳遞的「環境友善觀念」相當重要，新北市推動環境保護、復育措施早已行之有年，例如友善田園區域計畫及綠色保育標章等等，有計畫地進行棲地營造並輔導農友投入有機、友善耕種行列，達到原生動植物保育及復育目的。今年度新北市將在縣市物產館裡設置新北專區，以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，介紹新北市特色農漁產品、重要農業政策，讓遊客瞭解新北特色山海物產、環境保護成果，同時會在「新北縣市週」期間( 4/3/至4/9日)，在展區內另設小農攤位、舉辦創意DIY活動，歡迎民眾共襄盛舉。

台中市農業局長張敬昌表示：台中有高山蜜蘋果、水蜜桃、甜柿；淺山丘陵的枇杷、柑橘、高接梨；平地的香米、芋頭、竹筍等，而香菇、百合、文心蘭更是產量、品質全臺第一。展館主要販售台中市有機友善與在地農產，為農民拓展行銷通路，創造農民收益，另以石虎與黑翅鳶傳達台中市生態保育的成果與願景，與遊客們共享永續成果。

綠博主辦單位為表示對共同策展夥伴縣市的感謝，特別於4/3日至4/9日推出「新北夥伴縣市週」，4/10至4/16推出「台中夥伴縣市週」，當週的夥伴縣市市民，都得以享有宜蘭縣民的門票100元優惠。歡迎大家積極探索，共同響應綠色盛事！若對宜蘭綠色博覽會或新北物產館有興趣，「宜蘭綠色博覽會」及「稼日蒔光」與」及「農業大台中」臉書專頁。

「宜蘭綠色博覽會」

舉辦日期：3/31(五) ~ 5/14(日)共計45天。

舉辦地點：宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區。

參與人數：每年約30萬~50萬人，累積24年已有約800萬人參加。

活動票價：宜蘭縣民票100元、校外教學票100元、平日全票150元、假日全票250元、平日優待票120元、假日優待票200元，以及多次入園票300元等 ，活動另與國立傳統藝術中心及縣立蘭陽博物館共同販售雙園雙博套票，詳細購票資格與通路，請參閱綠博官網售票資訊。



縣市週優惠：（限定期間內入場持身分證件的縣市民即可享有百元優惠）

新北週：4/3至4月/9

台中週：4/10/至4/16

更多活動訊息請至臉書搜尋『宜蘭綠色博覽會』官網與粉絲專頁查詢。

官方網站：2023宜蘭綠色博覽會 (https://2023.yilangreenexpo.campaign.tw/)

粉絲專頁：https://www.facebook.com/yilangreenexpo/