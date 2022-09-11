4樓高榕樹如遭雷劈「剖半倒塌」　2衰男廟前賞月慘被砸傷送醫

記者高堂堯／南投報導

中秋節月圓人團圓、秋高氣爽，南投市深夜竟驚傳路樹倒塌傷人：南陽路戶姓公廟旁一棵年屆70歲、達4層樓高的老榕樹，疑因感染褐根病，樹幹突然從中間裂成2半倒下，分別橫躺馬路、壓垮宮廟棚架，2位民眾不幸遭斷枝壓傷、所幸送醫後無生命危險，南投市公所今天早上緊急派員前往清理、希望儘速恢復交通。

▲南投市戶姓公廟旁的大榕樹在中秋節深夜突然倒塌，造成2位民眾受傷。（圖／熱心民眾黃焜昌提供，下同）

南投縣警局和消防局指出，中秋連假期間天氣晴朗、無風無雨，10日深夜11時許卻獲報得知南陽路、龍井街口的戶姓公廟旁老樹倒塌，派員前往發現老榕樹樹身猶如被雷電從中間劈開、一半朝東往南陽路倒去、橫躺2線道路面阻斷雙向交通，另一半則往西倒下、壓垮戶姓公廟旁的鐵皮棚架。

▲▼大榕樹倒塌壓垮宮廟棚架，造成2位民眾受傷，送醫急救。（圖／熱心民眾黃焜昌提供）

不過正在廟旁飲酒聊天賞月的52歲廖姓男子、54歲許姓男子，仍不幸遭斷枝殘幹壓傷受困，消防隊員迅速搶救讓2名男子脫困、送醫治療，廖男全身有多處擦挫傷、許男則腳部骨折，現場還有3台停放車輛遭波及壓毀，所幸時值離峰時間，並未釀成更嚴重傷亡或財損；警方也立刻進行交通管制，籲請用路人改道行駛。

▲大榕樹猶如遭雷電從中間闢開、裂成2半倒塌。（圖／熱心民眾黃焜昌提供）

南投市民代表曾億弘第一時間到場關切，並連繫市公所等相關單位今天早上到現場清理斷枝落葉殘木，儘速恢復道路交通，他指出這棵老榕樹因染患褐根病、根部腐敗，先前已被張貼公告對示警「恐有倒伏之虞」，提醒在樹下擺攤、停車者須特別留意，到昨天果然還是發生憾事。

▲南投市戶姓公廟旁的老榕樹過去數十年枝繁葉茂。（圖／翻攝「Google Map」）

負責老樹養護的南投市公所回應這棵大榕樹存在年代久遠，並非公所或縣政府所栽植的行道樹或路樹，所處土地則屬國有財產署，今天先派出清潔隊員將路面清理乾淨、恢復交通，後續將協助無辜傷者獲取合理賠償。