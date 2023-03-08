換護照人潮塞爆　領務局：3月13日啟用第二場所

▲換發護照排隊人潮湧入外交部領事事務局。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

護照申辦量持續創新高，為舒緩排隊人潮，外交部領事事務局再洽獲鄰近領務局的經濟部標準檢驗局出借場地，將自3月13日起增設護照申辦案第二收件場所，屆時網路預約櫃檯將全數移至標檢局大禮堂（地址：台北市濟南路一段4號），並將中央聯合辦公大樓現有櫃檯全數改為受理現場申辦之用。

領務局提醒，自3月13日起請網路預約民眾直接到第二收件場所遞件申請，現場申辦護照及領取護照的民眾，則仍請到領務局位於中央聯合辦公大樓的原地點辦理。

此外，外交部中部辦事處同樣規劃於3月15日起擴大服務場地，在該處所在大樓旁的大禮堂入口大廳增設櫃檯，以強化服務量能。

領務局指出，為因應國境解封後持續增加的護照申辦人潮，領務局已陸續推出一連串強化作為，以提供民眾更優質的服務，除前述擴增領務服務空間到中央聯合辦公大樓南棟、取消書表預審制外，並大幅增加網路預約名額至1500人並延長開放預約時間至60天，另安排工作人員走動式服務等。

領務局說明，領務局及外交部4個辦事處的同仁自去年10月起每日均加班完成當日的收件服務，並全力動員相關可用人力趕製護照，以維持良好服務品質，讓申辦民眾能如期領照。

領務局表示，建議民眾如果近期沒有使用護照需求或暫無出國計畫，可於高峰期過後再來辦理，以免久候，第一次辦理護照的民眾可以到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件；換發護照者，建議先上網預約後再依照預約時間前來送件，或委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件，以節省寶貴時間。領務局未來仍將持續依據民眾申辦護照的各項需求，滾動式檢討規劃其他精進作為。