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肯德基限時3天下殺55折！一次爽吃咔啦脆雞、蛋撻　激省超過300

▲▼肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

▲肯德基3/10~3/12限時3天下殺55折，一次爽吃炸雞、蛋撻。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

炸雞、蛋撻控一定要把握！肯德基推出限時3天快閃下殺，3/10~3/12期間，咔拉脆雞6塊、原味蛋撻6顆，再加一罐大罐瓶裝可樂，原價729元，下殺55折只要399元，等於一口氣省下330元，讓消費者省荷包度過美好周末。

▲▼肯德基快閃超殺55折。（圖／業者提供）

▲肯德基快閃超殺55折。（圖／業者提供）

肯德基在3/10~3/12限時3天，祭出超狂折扣下殺55折，「咔拉脆雞x6+原味蛋撻x6+瓶裝可樂x1」只要399元。另外肯德基近來也推出打卡夯品「超級塔可」，首度在台灣上市，以100%原塊雞胸肉取代傳統墨西哥餅皮，製成U型獨特外觀，配上萵苣、蕃茄丁、墨西哥辣椒、雙色起司絲等層層堆疊，配上塔可美乃滋，澎湃肉感和多層次滋味，好吃又好拍，3月13日～4月17日限時開賣。

▲肯德基在海外的打卡夯品「超級塔可」首度在台灣上市。（圖／記者林育綾攝）

而WBC經典賽開打期間，許多速食業者紛紛祭出優惠，支援球迷為喜愛球隊加油。像是台灣達美樂推出史上規模最大、期間最長的「大披薩199元」下殺優惠，即日起至3/22世界棒球經典賽期間，全台門市「外帶大披薩一個只要199元」，10種口味任選，加50元還可外送到家。

▲WBC世界經典棒球賽開打，達美樂推出外帶大披薩199元優惠，同步預測冠軍天天抽100個免費披薩，還加碼送終極終身獎：「一輩子免費吃披薩」。（圖／業者提供）

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