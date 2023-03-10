　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平3度連任最大挑戰　對抗西方世界制裁圍堵、力拚GDP超越5%

記者任以芳／北京報導

全國人大第三次全體會議今（10）日上午9時舉行，中共最高領導人習近平一如外界預期連任大陸國家主席、中共中央軍委主席，繼續治理未來5到10年中國發展走向。習的第三次連任將會面對什麼樣挑戰？兩岸學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，西方國家圍堵中國不會停歇，台灣學者黃奎博指出，「習近平連任後，最大挑戰來自美國的制裁，中美貿易、科技戰爭都是中共歷任領導人沒遇過的風暴，對習近平來說是長期對抗的國際難題。」

今年兩會是中共權力最高層十年一次大洗牌，毫無懸念，人大今上午舉行第三次會議投票選出國家最高領導人，習近平第三次連任國家主席、中央軍委主席，邁向第三任期國家治理，往後五年會有什麼樣挑戰？

▲習近平,人大,投票,李強。（圖／路透）

▲西方國家對大陸各種圍堵，是中共歷任最高領導人沒有經歷過的外交風暴。（圖／路透）

西方國家持續各種「圍堵」

綜觀中美關係出現重大轉折，美國前總統川普時代是重要節點。2017年12月18日川普政府相繼出台《國家安全戰略報告》、《國防戰略報告》、《核態勢評估報告》，首次以官方文件形式把大陸定義為「戰略競爭者」。

美國對華戰略定位和對華政策出現重大變化，中美持續角力貿易戰、國際外交、晶片戰等，大陸也轉向「戰狼外交」強力對抗以美國和西方國家圍堵，近期「俄烏衝突」也讓大陸十分頭疼。

國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系副教授黃奎博接受訪問認為，「俄烏衝突」問題相對小一點，解決烏克蘭問題柴是要看美國態度，大陸也不是決定性的角色。

黃奎博認為，「習近平連任後，最大挑戰來自美國的制裁，中美科技戰爭就是前所未有的挑戰。貿易戰、晶片戰一路打下來，都是中共歷任領導人沒遇過的風暴，對習近平來說是長期對抗的國際難題。」

他進一步舉例，美國前總統柯林頓時代著重中美經貿實質利益， 1994年5月宣布「貿易與人權」脫鉤，不要綁在一起，中小企業已經受不了，繼續給予中國最惠國待遇。

▲習近平,人大,投票,李強。（圖／路透）

▲美國把中國視為長期競爭對手，科技戰將是中國最困難的對抗。（圖／路透）

美國視中國為「一整個世代挑戰」

中美亦敵亦友的關係直到川普時代全變樣，日前美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)2日發給國防部人員一封內部通函，內容指出中國是美國「一整個世代的挑戰」，美國必須加強國防投資，研發製造新世代武器，以做好萬全準備。

大陸第十四屆全國人大代表、北京大學台灣研究院院長、國際關係學院教授李義虎受訪指出，拜登政府繼承前川普時期對華不友善觀點，把中國視為主要競爭和威脅對手。

李義虎強調，「這種定位非常錯誤，中國從來不威脅美國，希望能和平相處，在經貿、全球治理等領域能合作共贏，美國的戰略認知出現扭曲和錯誤。」

黃奎博也指出，「中國大陸能不能躲過美國重擊，不好說，也關係到中國大陸未來綜合實力發展，以及習近平治理的威望，成為外交以外最大的挑戰。」

▲▼美元vs.人民幣。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲大陸學者預估下半年經濟回升帶動消費循環，GDP有機會超過5%。（圖／取自免費圖庫pexels）

力拚內需經濟「穩中求進」

走過疫情三年，外界形容，「中國各種防疫政策清理病毒，也清光了經濟。」去年在北京舉行中央經濟工作會議，中共中央總書記習近平也透露今年2023經濟工作重點方向，「堅持穩字當頭中求進」、「統籌疫情防控和經濟社會發展」、「突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉。」

外界也分析，開啓第三個任期習近平，將面臨金融、經濟和房地產等諸多方面風險爆發的挑戰。不願具名大陸學者受訪時指出，綜觀每屆中共中央經濟工作會議透露出明年一些經濟信號，都會比較模糊。尤其這次「清零」防疫政策「大陸各種防疫政策清理病毒，也清光了經濟，民眾對中共的財政和貨幣體系出現部分信心不足情況。」

針對外界疑慮，中國外交部長秦剛7日先表示，「近期國際機構陸續上調對今年中國經濟增長的預期，中國自己的預期也是在5%左右，遠高於其他主要的經濟體。過去一年，中國吸引外資增長8%，引資規模居全球前列。」

上海東亞研究助理所長包承柯受訪指出，中國剛擺脫三年的疫情影響，逐步走向經濟恢復時期，大陸中央在經濟建設上投入巨大資金，恢復疫情前水平需要等待，上半年效應顯現不大，下半年逐漸顯現輻射效益，明年上半年經濟效應會更好。

包承柯說，「今年只要不發生意外因素，GDP有機會超過5%，甚至未來的3到5年都有5%增長速度，如果順利發展下去，2025年中國經濟會上一個新的台階。」

「市場經濟投入和產出有時間差。」包承柯表示，隨著大陸官方巨大投入，今年下半年到明年上半年，投資經濟漸漸從從輻射效應「轉化」成購買力，疲軟的房地產效益會逐漸顯現。儘管大陸也投入很大心力控制通貨膨脹，未來2到3年市場資金增多時，會出現通貨膨漲的可能性，但經濟向好訊號會持續。

ET快訊
冰淇淋丟地上！　新莊3國中生不吃了衝去幫忙
快訊／失蹤1天　二膽上兵找到了！
全部投手都要準備！　餅總：打線棒次調整
快訊／古巴7局狂灌5分　11比4領先巴拿馬
快訊／全台最便宜　台中市民交通月票299元
快訊／輕症「防疫險」掰了！　這天後都不理賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平「三連霸」牢握黨政軍大權　韓正任副主席無黨職實權

習近平3度連任最大挑戰　對抗西方世界制裁圍堵、力拚GDP超越5%

一出生就患巨指症…2歲童「手指瘋狂膨脹」　醫搖頭：會越長越快

想看自己死後場景！83歲老翁辦「活人葬禮」　躺棺材當街遊行

蔡天鳳案凶宅擺「圓形陣」辦超渡法會　有村民案發後靠吃安眠藥入睡

中國國花未定！　陸人大代表接力提案：牡丹

11歲兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　「連打17小時」崩潰求饒

韓正任中國國家副主席　曾訪台大讚「台灣小吃味道好極了」

屢創政壇紀錄！　趙樂際全票當選全國人大委員

習近平續任中國中央軍委主席　以黨領政下掌管最高軍事指揮及決策權

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

爸爸們揹寶寶跳BabyShark　認真神情＋靈活律動超可愛

習近平「三連霸」牢握黨政軍大權　韓正任副主席無黨職實權

習近平3度連任最大挑戰　對抗西方世界制裁圍堵、力拚GDP超越5%

一出生就患巨指症…2歲童「手指瘋狂膨脹」　醫搖頭：會越長越快

想看自己死後場景！83歲老翁辦「活人葬禮」　躺棺材當街遊行

蔡天鳳案凶宅擺「圓形陣」辦超渡法會　有村民案發後靠吃安眠藥入睡

中國國花未定！　陸人大代表接力提案：牡丹

11歲兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　「連打17小時」崩潰求饒

韓正任中國國家副主席　曾訪台大讚「台灣小吃味道好極了」

屢創政壇紀錄！　趙樂際全票當選全國人大委員

習近平續任中國中央軍委主席　以黨領政下掌管最高軍事指揮及決策權

華航2月營收年增18%、創5年同期新高　客運暴增8倍

確保公平競爭　民進黨明令：立委初選不得與賴清德合掛看板

國泰世華副總酒駕找妻子頂包　集團金控代發聲明：停止職務

屏東70多歲婦摔落2米深水圳　潮州消防即刻救援送醫

「不爭是爭」　他分析：侯友宜宣布不選才是「最好安排」

新北騎士挨撞倒地！3國中生冰淇淋不吃了　丟地上急衝上前幫忙

得獎名單出爐／桃園機場「遇見國門香」活動　吸引國內外旅客熱烈響應　意外捕捉旅客搞笑心願

孤獨男網戀！女友求「抖內」300萬　林口警靠這招守住他積蓄

壯世代新觀念 壯而健康 壯有所用 政府不能只偏重照護治療

男家教「誘姦13歲少女」！相差19歲　趁上課時間偷壞壞　

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

大陸熱門新聞

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

快訊／習近平三度當選國家主席

熬夜偷玩手機！他被罰17hrs手遊馬拉松求饒

兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　連打17小時求饒

開啟第3任期！習近平預料今當選國家主席

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

蔡天鳳案凶宅擺「圓形陣」辦超渡法會 有村民案發後靠吃安眠藥入睡

兩岸恢復10航點！　國台辦回應了

韓正任陸副主席　曾讚台灣小吃味道好極了

習近平第3任期解決「台灣問題」？

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

稅務專家詳解政策支持台企拼外貿

員工猝逝3年！佛心老闆發薪給員工老婆

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

更多熱門

相關新聞

屢創政壇紀錄！　趙樂際全票當選全國人大委員

屢創政壇紀錄！　趙樂際全票當選全國人大委員

第十四屆全國人大會第三次全體會議今日（10）日上午9時舉行。中央政治局排名第三的常委趙樂際全票當選全國人大常務委員會委員長，2952票讚成，0票反對，0票棄權。投票採一人一票不計名形式，2977人有投票權，25人未出席，共計有2952張選票。

習近平續任中國中央軍委主席 以黨領政下掌管最高軍事指揮及決策權

習近平續任中國中央軍委主席 以黨領政下掌管最高軍事指揮及決策權

韓正全票當選國家副主席！接替王岐山

韓正全票當選國家副主席！接替王岐山

習近平第3任期解決「台灣問題」？

習近平第3任期解決「台灣問題」？

快訊／再度全票通過　習近平連任軍委主席

快訊／再度全票通過　習近平連任軍委主席

關鍵字：

2023兩會習近平連任

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

26歲偶像消失7個月「罹患肺癌」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

「雞排妹」鄭家純首談婚後生活突淚崩

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面