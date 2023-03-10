習近平3度連任最大挑戰　對抗西方世界制裁圍堵、力拚GDP超越5%

記者任以芳／北京報導

全國人大第三次全體會議今（10）日上午9時舉行，中共最高領導人習近平一如外界預期連任大陸國家主席、中共中央軍委主席，繼續治理未來5到10年中國發展走向。習的第三次連任將會面對什麼樣挑戰？兩岸學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，西方國家圍堵中國不會停歇，台灣學者黃奎博指出，「習近平連任後，最大挑戰來自美國的制裁，中美貿易、科技戰爭都是中共歷任領導人沒遇過的風暴，對習近平來說是長期對抗的國際難題。」

今年兩會是中共權力最高層十年一次大洗牌，毫無懸念，人大今上午舉行第三次會議投票選出國家最高領導人，習近平第三次連任國家主席、中央軍委主席，邁向第三任期國家治理，往後五年會有什麼樣挑戰？

▲西方國家對大陸各種圍堵，是中共歷任最高領導人沒有經歷過的外交風暴。（圖／路透）

西方國家持續各種「圍堵」

綜觀中美關係出現重大轉折，美國前總統川普時代是重要節點。2017年12月18日川普政府相繼出台《國家安全戰略報告》、《國防戰略報告》、《核態勢評估報告》，首次以官方文件形式把大陸定義為「戰略競爭者」。

美國對華戰略定位和對華政策出現重大變化，中美持續角力貿易戰、國際外交、晶片戰等，大陸也轉向「戰狼外交」強力對抗以美國和西方國家圍堵，近期「俄烏衝突」也讓大陸十分頭疼。

國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系副教授黃奎博接受訪問認為，「俄烏衝突」問題相對小一點，解決烏克蘭問題柴是要看美國態度，大陸也不是決定性的角色。

黃奎博認為，「習近平連任後，最大挑戰來自美國的制裁，中美科技戰爭就是前所未有的挑戰。貿易戰、晶片戰一路打下來，都是中共歷任領導人沒遇過的風暴，對習近平來說是長期對抗的國際難題。」

他進一步舉例，美國前總統柯林頓時代著重中美經貿實質利益， 1994年5月宣布「貿易與人權」脫鉤，不要綁在一起，中小企業已經受不了，繼續給予中國最惠國待遇。

▲美國把中國視為長期競爭對手，科技戰將是中國最困難的對抗。（圖／路透）

美國視中國為「一整個世代挑戰」

中美亦敵亦友的關係直到川普時代全變樣，日前美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)2日發給國防部人員一封內部通函，內容指出中國是美國「一整個世代的挑戰」，美國必須加強國防投資，研發製造新世代武器，以做好萬全準備。

大陸第十四屆全國人大代表、北京大學台灣研究院院長、國際關係學院教授李義虎受訪指出，拜登政府繼承前川普時期對華不友善觀點，把中國視為主要競爭和威脅對手。

李義虎強調，「這種定位非常錯誤，中國從來不威脅美國，希望能和平相處，在經貿、全球治理等領域能合作共贏，美國的戰略認知出現扭曲和錯誤。」

黃奎博也指出，「中國大陸能不能躲過美國重擊，不好說，也關係到中國大陸未來綜合實力發展，以及習近平治理的威望，成為外交以外最大的挑戰。」

▲大陸學者預估下半年經濟回升帶動消費循環，GDP有機會超過5%。（圖／取自免費圖庫pexels）

力拚內需經濟「穩中求進」

走過疫情三年，外界形容，「中國各種防疫政策清理病毒，也清光了經濟。」去年在北京舉行中央經濟工作會議，中共中央總書記習近平也透露今年2023經濟工作重點方向，「堅持穩字當頭中求進」、「統籌疫情防控和經濟社會發展」、「突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉。」

外界也分析，開啓第三個任期習近平，將面臨金融、經濟和房地產等諸多方面風險爆發的挑戰。不願具名大陸學者受訪時指出，綜觀每屆中共中央經濟工作會議透露出明年一些經濟信號，都會比較模糊。尤其這次「清零」防疫政策「大陸各種防疫政策清理病毒，也清光了經濟，民眾對中共的財政和貨幣體系出現部分信心不足情況。」

針對外界疑慮，中國外交部長秦剛7日先表示，「近期國際機構陸續上調對今年中國經濟增長的預期，中國自己的預期也是在5%左右，遠高於其他主要的經濟體。過去一年，中國吸引外資增長8%，引資規模居全球前列。」

上海東亞研究助理所長包承柯受訪指出，中國剛擺脫三年的疫情影響，逐步走向經濟恢復時期，大陸中央在經濟建設上投入巨大資金，恢復疫情前水平需要等待，上半年效應顯現不大，下半年逐漸顯現輻射效益，明年上半年經濟效應會更好。

包承柯說，「今年只要不發生意外因素，GDP有機會超過5%，甚至未來的3到5年都有5%增長速度，如果順利發展下去，2025年中國經濟會上一個新的台階。」

「市場經濟投入和產出有時間差。」包承柯表示，隨著大陸官方巨大投入，今年下半年到明年上半年，投資經濟漸漸從從輻射效應「轉化」成購買力，疲軟的房地產效益會逐漸顯現。儘管大陸也投入很大心力控制通貨膨脹，未來2到3年市場資金增多時，會出現通貨膨漲的可能性，但經濟向好訊號會持續。