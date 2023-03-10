75歲嬤「中風臥床」遭趁機性侵　住院5天大出血致死！陳屍病房

▲75歲婦人中風住院期間突然大出血致死，事後調查推測她遭暴力性侵。（圖／取自Lancashire Constabulary）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國75歲老婦人瓦萊麗•尼爾（Valerie Kneale）因中風住院，治療期間卻突然在醫院病床上去世，驗屍結果發現她是由於「非醫療相關內傷」引起的大出血導致死亡。家屬原本以為她死於中風，但病理學家經調查認為，瓦萊麗的傷勢可能是遭暴力性侵犯所造成。

根據BBC報導，英國蘭開夏郡（Lancashire）75歲婦人瓦萊麗2018年11月16日在黑潭維多利亞醫院（Blackpool Victoria Hospital）病房中去世，當時她才因中風住院第5天，仍在康復中就不幸死亡。驗屍查出死因是非醫療內傷引起的大出血，當局隨即轉而朝向謀殺案調查。警方表示，曾有一名醫護人員被捕，但後來無罪獲釋。

據《太陽報》報導，病理學家在調查中認為，老婦人的傷勢可能是住院時遭暴力性侵所造成的。蘭開夏郡警局偵查總長約翰斯頓（Jill Johnston）說，「可能是某個尾隨作案的罪犯所為，他先前可能就有過類似性質的襲擊，也不排除在那之後仍在繼續犯案。」

▲瓦萊麗受暴力對待後死於「非醫療相關內傷」導致的大出血。（圖／取自Lancashire Constabulary）

反犯罪慈善組織「Crimestoppers」提出高達2萬英鎊（約新台幣73.7萬元）懸賞金，徵求民眾的匿名檢舉或相關線索，盼能早日將凶手繩之以法，儘管4年過去了，但死者親友仍迫切地想知道當年發生了什麼。老婦人的姪女賈菲爾（Lisa Jaffier）形容，瓦萊麗是「家族的核心人物」，家裡人原以為驗屍死因會是中風，結果卻有人趁她無助、脆弱、無法大聲呼救來保護自己的時候，對她犯下惡行。