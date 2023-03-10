聯手女友妹騙學妹3P！誆「讓嬰靈以為我是他爸」　性侵還拍7淫片

▲少女向學姐許女談墮胎心事，卻遭對方聯手蔡男誘騙性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名少女小湘(化名)因墮胎心情低落，向許姓學姐傾訴，許女卻夥同她姊姊的蔡姓男友，以嬰靈鬼神之說恐嚇小湘，讓蔡男性侵她3次，過程不僅要求玩3P還錄下7段性愛影片。一審法官判蔡、許共同犯強制性交等罪，各合併處10年和8年6月徒刑，二審法官審酌雙方已和解，改判蔡、許各9年2月及7年10月徒刑。

判決指出，小湘因墮胎而心情低落，向要好的許姓學姊吐露心事，表示很擔心嬰靈報復，許女先誆稱自己姐姐的蔡姓男友通靈還精通命理，可以幫小湘消災解厄，再將此事轉告蔡男，蔡男便要許女將小湘約到她高雄住處。

小湘於2020年2月27日赴約，蔡男一見到她，馬上假裝神明附身，拿毛筆沾紅色液體往小湘畫符，並燃燒符咒。見她剛墮胎意志薄弱，對嬰靈之說深信不疑，於是誆騙「需和我像夫妻一樣發生性行為，嬰靈才會相信我是他父親，才有辦法將嬰靈收伏」。

兩人見小湘面有難色，許女便在一旁幫腔，表示如果小湘不願意，不只她出事，恐怕連她的家人都會有生命危險，讓小湘恐懼不已，只好當場和蔡男在許父房間發生關係，被性侵得逞。

蔡男食髓知味，隔天傍晚又誆騙小湘「汽車旅館陰氣較重，可以讓她看到已墮胎的孩子」，將她載到摩鐵性侵，還用手機錄下過程。29日蔡男再度夥同許女逼小湘和男友分手，以嬰靈之說誘騙小湘到許女家，誆稱需要透過3P，將許女的氣傳給她，才能解決一切問題，小湘看著許女和蔡男接吻，又再度慘遭蔡男性侵。

小湘回家後將此事告訴男友，男友驚覺有異，報警處理。全案審理時，蔡、許兩人否認有強制性交，蔡男辯稱，他在網路上看到資料，傳聞「發生性關係可以讓身體內的遺體流的比較乾淨」，才用這種方式幫助小湘，後來確實有流出來，許女也強調小湘是自願的。

法官認為，蔡、許兩人利用小湘脆弱時，以嬰靈迷信之說恫嚇，讓蔡得以對她強制性交3次，還拍下7段性侵影片，且兩人犯後否認犯行，毫無悔意，審酌兩人年紀尚輕，依共同犯強制性交等罪，合併處蔡10年徒刑、處許8年6月徒刑。案經上訴到二審，法官審酌雙方已和解，改判蔡、許各9年2月及7年10月徒刑，全案還可上訴。