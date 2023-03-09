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社會 社會焦點 保障人權

孕婦長菜花拒就醫！約砲男話術「嘿咻換藥」信了　告性侵26次慘敗

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲男子向孕婦稱嘿咻就可以拿治療菜花的藥，事後遭提告性侵判無罪。（示意圖／CFP）

記者黃資真／屏東報導

屏東一名孕婦小玲（化名）因不想讓家人知道她得菜花不敢就醫，顏姓友人知道她的煩惱後，竟稱只要與自己發生關係，就可以拿治療的藥，小玲怒嗆「我又不是充氣娃娃任你擺佈」，但仍答應嘿咻，之後小玲認為自己吃虧，提告控顏男性侵26次。二審法官勘驗對話紀錄，發現小玲拒絕後態度轉變，主動詢問嘿咻時間，顯見未遭逼迫硬上，判決顏男無罪。

小玲指控，顏男謊稱只要嘿咻，就可以送她治療菜花的藥，不得已才會在2021年4月至8月間跟他發生關係共26次，並非自願，事後自認吃虧，前往報警提告，檢方調查後依強制性交罪起訴顏男。

二審法官經勘驗2人對話紀錄，小玲在看到嘿咻提案後，怒嗆「你嘴巴很臭」、「我又不是充氣娃娃任你擺佈 ，林北又不是你的玩偶」、「要我做我不願意做的事還叫沒逼我？觀念那麼奇葩哦」，顏男回「沒逼你啊上面就寫了BYE那麼大」、「從頭到尾我就說了不要就不要」，小玲聽完卻突然態度大轉變「喔今天就今天唄」、「恩，來啊」，足見小玲主動約時間表示同意，並無違反意願，因此判決顏男無罪。

另外，顏男曾在2021年10月與未成年少女視訊時，誘使對方脫衣，趁機錄下全程，事後再拿著畫面逼迫少女發生關係，但遭拒絕，法院就此部分依未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號共5罪，合併執行3年4月。

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