舞蹈師灌醉硬啪！轉帳6百：去買避孕藥　失戀女學生崩潰提告

▲舞蹈老師約小雪喝酒談心，卻趁她喝醉脫衣硬上，小雪醒來崩潰，老師還轉帳600元讓她買事後避孕藥。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／嘉義報導

嘉義一名男舞蹈老師阿承（化名）見女學生小雪（化名）在IG發文心情不好，主動關心並準備了酒邀她來教室談心紓壓，卻趁小雪不勝酒力昏睡後對她脫衣性侵得逞，事後還轉帳600元讓小雪買事後避孕藥，法院審後依乘機性交罪，判阿承有期徒刑3年6月，可上訴。

小雪提告表示，她因為與男友吵架吵到快分手，在2020年12月18日前不久在IG發文，透露自己心情不好，接著就收到她的舞蹈老師阿承私訊關心，她於是答應在隔天晚上到舞蹈教室喝酒聊天，但她酒量不好、喝了2罐啤酒後就醉倒昏睡。

不料，在小雪不醒人事期間，阿承趁機將她衣物脫光性侵，幾個小時後小雪漸漸清醒，見自己全身赤裸當場爆哭，阿承立刻道歉「不知道妳的反應是這樣」，但小雪氣憤震驚，穿上衣服後自行離去，阿承隨即轉帳了600元給她買事後避孕藥。

阿承在警詢時供稱，是小雪在喝茫後，頻頻對他勾引示愛，他才與小雪在合意的狀況下性交，後來小雪才說是將他誤認為她的男友。

但檢警看了2人事後的訊息對話，認為小雪還向阿承詢問性交細節，可見是在無意識的狀況下完成，並且問了阿承「我可以去吃避孕藥嗎…但是避孕藥很貴」，阿承除了強調「我有戴」之外，也直接轉帳600元藥品費用；小雪友人證稱她的個性從原本的開朗大方，轉變為憂鬱低落，出現被侵害後的反應，因此不採信阿承說法。

法院審理後，認為阿承利用小雪心情不佳，又趁她喝到泥醉不知抗拒之際，對她強行逞慾，又矢口否認避重就輕，且小雪也哭訴希望「法院能還自己一個公道」，依乘機性交罪判處3年6月徒刑，全案可上訴。