《以神之名》邪教牧師李載祿短暫出獄！「暫停服刑」宣稱罹癌末期

▲南韓「萬民中央教會」創辦人李載祿牧師。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

串流影視平台Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，描述南韓當地對社會造成深遠影響力的4大派邪教，其中「萬民中央教會」的創辦人李載祿牧師涉嫌性侵9名女信徒，2019年8月被南韓大法院（最高法院）判處16年徒刑。最新消息指出，李載祿多次以健康不佳為由，申請停止執行刑期，今年1月短暫獲釋。

根據《韓聯社》，南韓法律界人士透露，李載祿今年1月曾經以被診斷罹患癌症末期為由，提出暫時停止執行刑期2個月的申請，最終於今年1月由大邱地方檢察廳同意停止執行服刑，李載祿因此得以短暫獲釋出獄，如今暫停服刑的期限將於3月中旬到期，因此李載祿最近又再度提出申請，希望繼續暫停服刑。

南韓《刑事訴訟法》規定，因為服刑時身體健康狀況明顯走下坡、年齡超過70歲以上、懷孕6個月以上、高齡直系親屬或是幼年直系親屬無人照顧時，得以申請停止執行徒刑。

據悉，李載祿所帶領的萬民中央教會規模龐大，光是信徒數量就高達13至14萬人，其擁有崇高的地位與龐大的權力，不過他卻濫用信徒們的虔誠之心，從1990年代下半葉至2015年性侵或性騷9名女信徒達到40多次，最終於2019年8月被大法院判處16年重刑定讞，送往大邱監獄服刑。

李載祿計畫建造全球最大的教堂，他所創建的萬民中央教會的宗旨是，向上帝創造的所有國家和人民傳遞耶穌基督的福音，信徒們相信身為神的李載祿能夠透過禱告治療包括愛滋病、血癌在內的重病或絕症。

1999年2月，位於全羅南道務安郡的萬民中央教會缺乏飲用水，就算開鑿地底也只能挖到混有海水、無法供人類飲用的水，因此信徒們舉《出埃及記》的例子，聲稱只要透過祈禱就能將鹹水轉化為淡水。

2000年3月，李載祿和其他牧師針對飲用水缺乏等問題祈禱，豈料隔天鹹水終於轉化為水，他們聲稱喝下「務安甜水」能夠長出雙眼皮、治癒百病、修復已死的身軀，甚至對故障的機器潑灑聖水，也能讓機器成功運轉。