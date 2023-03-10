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南韓攝理教鄭明析下月「羈押期滿」　檢方擬追加起訴

▲鄭明析魔掌也曾伸到台灣。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

▲鄭明析下個月將面臨羈押期滿。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

記者羅翊宬／編譯

串流影視平台Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，描述南韓當地對社會造成深遠影響力的4大派邪教，其中光是描述攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析的份量就占了3集。鄭明析性侵的女信徒高達萬人，罪名罄竹難書。最新消息指出，鄭明析下個月即將羈押期滿，對此南韓檢方研擬追加起訴。

根據《韓聯社》，現年78歲的攝理教教主鄭明析曾經涉嫌持續性騷、性侵2名外籍女信徒（準強姦罪嫌）而遭到一審羈押（6個月），如今即將於4月27日羈押期滿，為了不讓鄭明析出獄，大田地方檢察廳今（10）日表示，檢方研擬以鄭明析性侵其他女信徒的罪嫌，向法院提出追加起訴。

檢方關係人士透露，「由於鄭明析所犯罪嫌皆相同，因此會針對目前警方偵辦的，本國籍（南韓）女性信徒遭性侵事件的其中一名受害者案提出追加起訴，剩下的2名受害者則可能分開進行起訴。」

報導指出，目前忠清南道警方正在偵查今年1月所接獲的報案。3名韓籍女性信徒向警方表示，她們從2018年起便在位於忠清南道錦山郡的教會設施內，慘遭攝理教教主鄭明析多次性騷與性侵。

大田地方法院第12刑事部（法官為羅相勳）於本月7日針對鄭明析案第4度開庭時便表示，基於被告（鄭明析）的「特殊性」，恐怕難以裁定假釋，將會透過集中審理，在本月以內結束針對律師申請證人的審問，在羈押期間內完成宣告。

▲鄭明析魔掌也曾伸到台灣。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

▲香港籍女子葉萱在紀錄片中痛訴自己被性侵的遭遇。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

據悉，先前鄭明析便因性侵女信徒而被判處10年徒刑，最終於2018年2月出獄，豈料出獄後的他不改變態狼性，他仍向信徒們洗腦，宣稱自己是「彌賽亞」（救世主），2018年2月至2021年9月高達17次在忠清南道錦山郡珍山面月明洞修道院性侵28歲的香港籍女信徒（葉萱），2018年7月至該年年底涉嫌撫摸30歲澳洲籍女信徒的特定身體部位。

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