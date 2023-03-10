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攝理教信徒無所不在！他爆「KBS製作人、口譯」是教友　節目急停播

▲《以神之名：信仰的背叛》上線上引起超高討論度。（圖／翻攝自Netflix）

▲攝理教信徒遍及南韓社會各界，教主鄭明析性侵超過萬人。（圖／翻攝自Netflix）

記者羅翊宬／綜合外電報導

影視串流平台Netflix製作的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，描述南韓當地對社會造成深遠影響力的4大派邪教，其中攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析性侵過的女信徒多達萬人。一名研究攝理教近30年的大學教授金度亨日前登上KBS的直播時事節目，豈料他突然爆料電視台內也有鄭明析的信徒，直播節目被迫當場中斷。

根據《韓聯社》、《News1》等韓媒報導，南韓三大電視台之一的韓國廣播公司（KBS）昨（9）日晚間在時事政論直播節目「The Live」（더 라이브）邀請檀國大學教授、反攝理教組織出埃及記創辦人金度亨（김도형，音譯）談論近日再度登上爭議話題的攝理教，沒想到他的發言卻讓節目主持人和其他來賓嚇得不知所措。

▲▼反攝理教組織「出埃及記」創辦人金度亨教授。（圖／翻攝自YouTube@Netflix Korea）

▲反攝理教組織「出埃及記」創辦人金度亨教授。（圖／翻攝自YouTube@Netflix Korea）

先前金度亨曾在《以神之名：信仰的背叛》以及其他受訪新聞節目指出，鄭明析的信徒遍及社會菁英各處，包括法律界、醫界、學界無一不是攝理教信徒滲透的範圍，其中甚至還有一名李姓檢察官過去因為庇護鄭明析，最後直接被判處免職。

金度亨表示，「我們之所以必須警惕攝理教，其原因在於庇護鄭明析的人們在不遠處（意指深入社會各界）。其中，在KBS內也有包庇鄭明析的信徒，包括KBS的製作人」。

節目主持人嚇得不知所措，「您不能這樣斬釘截鐵地下定論吧？」，金度亨繼續答道，「我其實可以當場說出（信仰攝理教的KBS製作人）的姓名，不過這樣太過殘忍了，所以我不會直接說出名字」。

▲▼金度亨斬釘截鐵表示，KBS製作人是攝理教信徒。（圖／翻攝自YouTube@KBS더라이브）

▲金度亨斬釘截鐵表示，KBS製作人是攝理教信徒。（圖／翻攝自YouTube@KBS더라이브）

金度亨接著繼續爆料，「經常在KBS節目上出現的女性口譯老師（也是攝理教信徒）。她現在負責為那些升級為刑事案件的外國籍女性性侵受害者們翻譯。然而當那名女性口譯老師經常登上KBS節目，會讓年輕人們覺得，『感覺可以相信那位姊姊』，因此開始追隨她......之後事情會演變成怎樣呢？當然性侵事件就會繼續不斷發生。」

正當金度亨想要繼續補充中國受害者的受害案例時，節目主持人便以「時間不充裕」為由打斷發言，並直接結束直播節目。對此，在YouTube上觀看節目直播的網友大表不滿，「居然在這裡打斷」、「因為開始講到KBS，所以才故意中斷節目的吧」、「原來KBS裡真的有攝理教的信徒」。

針對金度亨在節目上提及的內容，KBS旋即發表聲明，表示目前KBS已迅速著手進行調查，會根據調查結果採取相應的措施。

▼金度亨在節目上爆料，KBS也暗藏攝理教信徒。

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