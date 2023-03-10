金正恩帶女兒觀看「6彈齊發」飛彈試射　暗示瞄準南韓軍用機場

▲金正恩9日與女兒金主愛一同前往飛彈試射現場視察。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓9日向黃海（南北韓稱為西海）方向發射至少6枚短程彈道飛彈（SRBM），官媒朝鮮中央通訊社10日即發布現場照片，最高領導人金正恩帶著女兒金主愛一同視察西部戰線砲兵，並觀看了這次飛彈發射演習。據報導，北韓強調演習目的在於訓練打擊任務執行力，且暗示以南韓軍用機場為主要假想目標。

根據韓聯社報導，從北韓「朝中社」10日公開的照片中可見，金正恩前一天帶著女兒金主愛前往負責西部戰線重要作戰的「火星砲兵部隊」視察，並觀看了火力襲擊演習，現場至少有6輛搭載「新型戰術誘導武器」的移動式發射車（TEL）同時進行試射，由於一輛TEL可搭載4枚飛彈，推測當天北韓至少試射了6枚以上的短程彈道飛彈。

▲北韓9日至少試射6枚彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

朝中社提到，金正恩視察時強調，「無論何時都要維持壓倒性的應對與壓制能力，徹底遏制朝鮮半島發生軍事衝突的危險」，透過火力突擊部隊各自擬出的不同情況，多方面強化各種假想作戰訓練。

針對此番演習目的，朝中社解釋，第8火力突擊中隊為訓練打擊任務執行能力，在明確和精確的戰爭態勢下足以完全壓制敵軍任何蠢動，以「假想敵作戰機場」為主要要素的模擬情況下，向西海目標水域進行了強大威力的齊射，自信地展示出實戰應對能力。金正恩對於這次飛彈演習結果表示滿意，高度評價了火星砲兵部隊在威力方面的嚴密準備。

韓聯社稱，北韓的說法表明演習是針對南韓西海附近的空軍機場進行打擊演練，就連位於全北群山的美國空軍基地也包含在射程之內。南韓國防安全論壇（KODEF）事務局長申宗宇（音譯）分析，在韓美聯合軍演即將舉行之際，北韓同時發射多枚飛彈除了秀肌肉，也是在對南韓內部發出強烈因應訊息，試圖提升緊張局勢。