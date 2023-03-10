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民進黨總統初選下週登記　綠委曝內幕：賴清德同額競選機率高

▲▼賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

民進黨總統初選下週一至五開放登記，立委林俊憲10日表示，民進黨主席賴清德同額競選的機率高，立委提名也可能會提早，希望盡快把隊伍整理好，民進黨對2024「總統勝選、國會過半」有信心。另外對於外界猜測蔡賴心結，林俊憲則強調現在黨內團結一致，不存在蔡英文卡賴清德的問題。

▲▼總統蔡英文出席「112年司法院大法官提名審薦小組」第一次會議。（圖／總統府影片）

▲蔡英文、賴清德。（圖／總統府影片）

立委林俊憲今（10日）上《暐瀚撞新聞》分析，下週民進黨總統登記，賴清德同額競選的機率高。若最後賴是同額競選，那原先預留給總統初選的二、三個星期就被冷凍，因此立委提名也會跟著加快程序，希望盡快把隊伍整理好。

林俊憲透露，雖然民進黨現在居於劣勢，不過黨內多數人還是對2024很有信心。現在民進黨遇上雙重挑戰，除了總統要勝選、國會也要過半，因此把總統與立委選舉緊密的連在一起。

針對外界盛傳蔡英文、賴清德之間的問題，林俊憲表示，蔡英文卡賴清德對她而言有什麼好處？誰願意變成丟掉政權的前總統？民進黨現在團結一致，不存在蔡英文還想卡賴清德的問題，他認為蔡英文最大的貢獻是，她是黨內第一個認真經營年輕選票的人，在30歲以內的支持度最高。第二個貢獻是對美關係的經營。

另外，對於賴清德提出的誠信條款，林俊憲則說這是為了為了與國民黨做出區隔，爭取選民支持。

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