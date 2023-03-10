最新民調！「賴鄭配」勝過「郭柯配」　國民黨「侯朱配」墊底

▲蓋洛普最新民調。（圖／蓋洛普提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

中廣蓋洛普今（10）日公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，結果顯示，若民進黨由副總統賴清德搭配副閣揆鄭文燦參選，支持度有36.45%，勝過第三勢力的鴻海創辦人郭台銘搭配前北市長柯文哲的23.59%；最後一名則是國民黨的新北市長侯友宜搭配主席朱立倫的18.23%。

民調題目分別問到，如果明天是總統選舉投票日，在民進黨、國民黨與民眾黨或無黨籍人選中，民眾的支持度為何時，其中在民進黨部分，賴清德支持度有46.47%、行政院長陳建仁7.91%、鄭文燦只有3.26%，另有15.72％表示不去投票、21.57%尚未決定、5.08%不知道／拒答。在國民黨部分，有33.45%支持侯友宜、19.7%支持郭台銘（如恢復黨籍）、8.09%支持朱立倫，其餘則有19.34%尚未決定、16.11%不去投票、3.31%不知道／拒答。而在民眾黨、無黨籍部分，則有30.54%支持民眾黨主席柯文哲、23.33%支持郭台銘。

針對各陣營正副總統候選人組合，被問到民進黨若是賴清德、鄭文燦搭配，民調顯示，17.1%非常可能會支持、32.54%可能會支持、18.73%不可能會支持、8.87%非常不可能會支持。但若國民黨是侯友宜配朱立倫，5.32%非常可能會支持28.7%可能會支持、27.36%不可能會支持、9.12%非常不可能會支持，不支持有36.48%，支持的只有34.02%，可見侯朱配不獲青睞。至於若是郭台銘與柯文哲搭檔出來選，結果顯示，5.97%非常可能會支持、31.12%可能會支持、26.59%不可能會支持、13.01%非常不可能會支持，顯然受訪民眾對郭柯配也不甚支持。

在這種情況下，若是這三種組合投入總統大選，則有36.45%民眾支持民進黨的賴鄭配、23.59%民眾支持郭柯配，但只有18.23%支持國民黨的侯朱配。

另外，在政治議題部分，針對是否支持侯友宜儘早宣布參選？12.91％非常同意、40.33%同意、18.01％不同意、2.46%非常不同意、26.29%不知道／拒答。至於是否支持郭台銘回歸國民黨，6.15%非常贊同、27.21％贊同、31.5%不贊同、9.51％非常不贊同、25.63%不知道／拒答。

該民調調查時間從2023年3月7日到9日，針對臺灣地區22個縣市20歲以上 具投票資格民眾、抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，完成電訪成功比率為58.96%，針對有效樣本進行加權，在95%信賴水準，抽樣誤差正負2.99%。

