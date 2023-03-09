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批賴清德「落跑始祖」　民眾黨：還記得辜負選民期待多少次？

▲行政院長交接，監交人副總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨主席賴清德昨日在中執會上提出「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無本黨現任立委之選區除外。對此，民眾黨9日狠酸，賴清德本身就是「落跑始祖」，請問賴清德還記得辜負選民的期待多少次嗎？

民眾黨今日於臉書發文指出，2014年賴清德承諾若連任台南市長，一定做好做滿四年，即使擁有破72%的高得票率，仍在2017年華麗轉身，北上接任閣揆。眼見2020總統大選將至，賴清德一句「時間已經到了」就屁股拍拍瀟灑走人，過去就曾放話不做蔡英文副手的賴清德，忽然失憶曾痛訴遭總統網軍攻擊，瞬間妥協接受蔡賴配。

「形象誠可貴，信念價更高，若為利益故，兩者皆可拋」，民眾黨諷刺，這句話大概就是賴清德的政治寫照，賴清德向來都高舉道德大旗約束他人，像是因李全教疑似賄選甘願冒著動搖民主的罵名不進議會，卻願意用政治生命捍衛涉入台糖土地弊案的民進黨大老吳乃仁。

民眾黨說，賴清德現在要民進黨議員不要辜負選民期待，但他本身卻是哪裡有利就衝第一，全然不顧選民曾對他寄與厚望，「賴清德本身就是落跑始祖，請問你還記得辜負民眾的期待多少次嗎？」

民眾黨表示，賴清德的雙標歷史談不完，其兩岸論述更是「一變再騙」，為了2024總統大選而討好選民，看風向轉論調，從原本的務實台獨工作者，轉為擁護蔡英文總統的「四個堅持」路線，痛批「連核心價值都可以拋棄，這樣的慣性落跑，又如何要求黨內遵守道德條款？」

民眾黨強調，每張選票皆承載民眾的信賴與託付，不容辜負，他們當然樂見民進黨提出「議員不建議參選立委」的道德約束，但同時也呼籲賴清德不要只在檯面上作秀，實際上翻臉像翻書一樣，隨時都可以拋棄承諾。

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