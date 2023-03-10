青農返鄉「綠癌」阻路　屏東林管處為民服務就近收購移除

▲屏東林管處為民服務收購移除小花蔓澤蘭 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近日屏東縣萬巒鄉8年級返鄉青農於租用農地，發現有危害生態的小花蔓澤蘭出現，動手拔除並就近送至屏東林區管理處潮州工作站進行收購，每次載運數量有限，瞭解後立即啟動為民服務措施，累計收購277公斤。林管處邀請大家加入除蔓換現金行動，共同打造舒適與友善的空間！

俗稱綠癌的小花蔓澤蘭，容易在農地與家園週邊蔓延，亦嚴重威脅原生植物與作物。

馬姓青農連續2週都到屏東林區管理處潮州工作站進行收購作業，原來是剛返鄉要種植園藝材料黃梔，而租用4分左右農地小花蔓澤蘭危害嚴重，需先清除後才能種植，交通工具每次僅能載運2-3包（約30公斤），因此工作站立即啟動為民服務措施，前往萬巒鄉附近農地設立行動辦公室臨時收購點，以利農民除蔓後就近完成收購，當日收購達187公斤。

為鼓勵大家隨手除蔓換現金，單次收購重量達100公斤者，林管處再加碼送小花蔓澤蘭手工皂、運動毛巾及斜肩包作為獎勵，限量10組，送完為止。

每年10月至隔年2月為小花蔓澤蘭開花結果期間，在繁殖之前剷除最能降低危害。不過民眾不用等到防治月，為鼓勵大家一起守護家園，林務局「全年」「全年」「全年」辦理收購，民眾可隨時見到隨時清除，於每週二、四上午9時到12時、下午1時至4時，至屏東林區管理處所轄4個工作站辦理收購。收購價格每公斤5元，只要你來我們都收，數量無上限。相關活動訊息，歡迎追蹤屏東林區管理處粉絲專頁（https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw/）。