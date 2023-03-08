全台最優！　桃園「青農友善創業」500萬元免息貸款

▲桃園市政府持續推動青農友善政策。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政8日於市政會議，聽取「桃園市青農友善創業貸款利息補助」專題報告，並正式發布「青農友善創業萬元免息貸款」優惠政策表示，為鼓勵桃園青年投入農業、發展智慧農業，市府配合農委會青年從農創業貸款提高補助額度。

一般青農的5年免息最高貸款額度由200萬元提升至500萬元，專業輔導（百大）青農的5年免息最高貸款額度則從500萬元提升至1,000萬元，提供桃園青農更好的創業機會，減輕年輕人從農的經濟負擔。

另外，市府也推出青農友善輔導計畫，自即日起至3月31日開放有志從農的青年申請參加，並補助第一階段及第二階段4個月培訓期間每人每月3萬元的生活津貼，讓參加培訓的青農朋友無後顧之憂，安心參加培訓，並在培訓完成後發揮所長。

市府農業局表示，目前台灣農村面臨人口老化、人口外移及農業缺工嚴重等問題，為培育農業青年人力，鼓勵青年投入農業經營，中央在109年提出青年從農創業貸款計畫，提供一般青農最高200萬元、專業輔導青農最高500萬元的創業貸款額度，由中央補助最高5年免息。

農業局也表示，目前桃園市共有1+13個青農聯誼會（本會+13區分會），會員總數超過800人，其中更有47人曾入選百大青農。未來市府將持續推動青農友善政策，包括：辦理訓練課程及成功案例參訪；補助智慧澆灌設施、智慧農機或智能系統協助青農省時省工、擴大耕作面積；推動農機工班與建置人力外展平台，解決缺工困境；建立智農中隊，規劃產銷排程，建立安全蔬果品牌；打造無人機中隊，協助病蟲害防治與農損勘災，讓智農加值、產業升級。