　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老公外遇大嫂5年喊「我此生不忘」　妻收關鍵證據怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

彰化洪姓女子意外發現丈夫竟然與侯姓大嫂發生婚外情，交往將近5年，牽手、親吻、性行為都做過，還互傳「妳把我抱得牢牢的，我好喜歡好滿足，妳的每個表情及笑容，我此生不忘」、「很想念我們過去的時光」等訊息，讓她大受打擊，憤而決定提告求償100萬元。雖然侯女矢口否認，但並未獲得彰化地院法官採信，最終被判應賠償洪女25萬元，全案仍可上訴。

▲▼旅遊,旅行,情侶,夫妻。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲洪女不滿大嫂和自己丈夫搞婚外情。（示意圖／取自免費圖庫xFrame，與本文當事人無關。）

洪女在判決書中主張，侯女是她的兄嫂，對方卻在2016年11月至2021年2月間與丈夫交往，2人還在車上擁抱、親吻，甚至同遊高雄，入住同一間旅館並發生多次性行為，她直到2022年5月間收到他人傳來的手機訊息截圖，才知道丈夫劈腿大嫂的事情，氣得質問丈夫，丈夫也坦承外遇並寫下自白書，這件事情讓她大受打擊，因而決定向大嫂提告求償100萬元。

侯女則辯稱，和小姑妹夫是因為購買保險認識，對方招攬投資柬埔寨不動產開發事業，聲稱每個月都可以獲利，因而匯款5萬美元（約新台幣150萬元），沒想到遇上詐騙，血本無歸，她憤而提出告訴，雙方翻臉至今；她從未與小姑妹夫互傳曖昧訊息，一同出遊、發生性行為都是小姑編撰出來的，她曾為了息事寧人道歉，並非是為了婚外情道歉。

而洪女的丈夫證稱，2016年4月銷售保單後，和侯女利用深夜互傳LINE訊息聊天，同年年底正式交往，2020年間因為疫情關係搭車不方便，才逐漸減少聯絡，但在交往期間，曾做過牽手、親吻、性行為等親密舉動，也曾傳送「妳把我抱得牢牢的，我好喜歡好滿足，妳的每個表情及笑容，我此生不忘」、「很想念我們過去的時光」等訊息。

彰化地院法官表示，洪女丈夫曾在2020年8月25日傳送訊息，「親愛的情人節快樂，明天可以去找妳嗎？」而隔日正好就是侯女的生日；此外，侯女也曾傳送「我失去5萬美金不足惜，卻換你的冷淡對待」等訊息給男方，投資失利一事也與她自己的證詞相符。

法官接著指出，從侯女與洪女丈夫互傳的訊息中可知，他們對彼此十分關心，彷彿男女朋友交往時呵護感情的樣子，加上上述證據，最終不採信侯女的說詞，判她應賠償洪女25萬元較為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
老公外遇大嫂5年喊「我此生不忘」　妻收關鍵證據怒討百萬
快訊／信義區清晨公寓死亡火警！　「父成焦屍」2姊弟困陽台
東港迎王陣頭遭阿嬤「闖陣」亂入　千里眼神將當場暴走架不住
快訊／信義區公寓清晨火警！　2姊弟受困待援：爸爸還在裡面
上屆WBC冠軍「熱身賽首戰」輸球！　美國超豪華打線僅4安
影片曝！德國漢堡爆大型槍擊案　至少6死7重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／信義區清晨公寓死亡火警！　「父成焦屍」2姊弟困陽台

老公外遇大嫂5年喊「我此生不忘」　妻收關鍵證據怒討百萬

快訊／信義區公寓清晨火警！　2姊弟受困待援：爸爸還在裡面

快訊／雲縣議長涉貪2600萬凌晨200萬交保　憔悴謝法官大度

總統專機私菸案挨罰600萬　華航抗罰敗訴確定

高雄貨車衝撞2機車「1人慘死」　她跳車逃命躲一劫…驚悚瞬間曝

北投警掃黑首日槓上開花！　跨轄逮竹聯幫分子擁2把改造槍

礁溪老爺酒店地下室火警　438疏散旅客今晚費用全免

快訊／板橋男「雙腳懸空」坐頂樓陽台！警消拉封鎖線勸阻中

快訊／新莊宮廟倉庫火警！鐵皮屋「裝滿炮竹」竄濃煙　消防灌救中

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

台中母殺子同赴黃泉！女兒奔殯儀館認屍　一進冷凍室崩潰大哭

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

快訊／信義區清晨公寓死亡火警！　「父成焦屍」2姊弟困陽台

老公外遇大嫂5年喊「我此生不忘」　妻收關鍵證據怒討百萬

快訊／信義區公寓清晨火警！　2姊弟受困待援：爸爸還在裡面

快訊／雲縣議長涉貪2600萬凌晨200萬交保　憔悴謝法官大度

總統專機私菸案挨罰600萬　華航抗罰敗訴確定

高雄貨車衝撞2機車「1人慘死」　她跳車逃命躲一劫…驚悚瞬間曝

北投警掃黑首日槓上開花！　跨轄逮竹聯幫分子擁2把改造槍

礁溪老爺酒店地下室火警　438疏散旅客今晚費用全免

快訊／板橋男「雙腳懸空」坐頂樓陽台！警消拉封鎖線勸阻中

快訊／新莊宮廟倉庫火警！鐵皮屋「裝滿炮竹」竄濃煙　消防灌救中

營養師教你挑！「植物奶」營養成分比一比，含糖量藏陷阱

墨西哥毒梟道歉了！　綁4美國人釀2死：成員自作主張行動

快訊／信義區清晨公寓死亡火警！　「父成焦屍」2姊弟困陽台

超強乳霜新品盤點！香奈兒頂級金燦有雙質地、Dior淨白玫瑰霜賈靜雯也愛用

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

可替代咖啡的5大「健康提神食物」！幫你提升腦力、吃出好精神

先探／謝金河：年報是體檢上市櫃公司的好機會

老公外遇大嫂5年喊「我此生不忘」　妻收關鍵證據怒討百萬

快訊／信義區公寓清晨火警！　2姊弟受困待援：爸爸還在裡面

小隻女必收厚底樂福鞋　海莉同款BV超級百搭、GUCCI讓你無痛增高

主人受夠每晚被貓吵醒 調皮報復喵喵叫牠嚇爆

社會熱門新聞

金門26歲兵失蹤　金防部駁逃兵

明仁會高調喝春酒警嗆1句　小弟秒道歉

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

即／板橋男雙腳懸空坐陽台！警消拉封鎖線

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

失聯二膽士兵手機訊號出現了！

貨車衝撞2機車1人慘死！她跳車逃命躲一劫

女爬「天堂階梯」摔破頭！縣府沒索賠還包紅包

H級香菱現身北檢！曝「3度不出庭」原因

金門二膽島一兵寢室消失　全島搜索找無人

警掃黑首日槓上開花　跨轄逮竹聯分子

黑幫7天3場「高調春酒」道上兄弟：免費宣傳

快訊／雲縣議長涉貪2600萬　凌晨200萬交保

總統專機私菸案挨罰600萬　華航敗訴

更多熱門

相關新聞

孩抓包媽雲端綠綠的　他一算次數氣炸

孩抓包媽雲端綠綠的　他一算次數氣炸

廖姓人夫與妻子婚後育有3名子女，某一天孩子告訴他「媽媽的雲端資料有異常訊息」，進一步查看才發現，妻子竟然與王姓男子在2個月內共進旅館7次，讓他大受打擊，因而決定提告求償50萬元。新竹地院法官審理後，判廖妻應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

建築規劃師偷吃女業務！飯店「射給妳當生日禮」

建築規劃師偷吃女業務！飯店「射給妳當生日禮」

摩鐵衝撞12次！人妻「有點裂」嬌喊要暖機

摩鐵衝撞12次！人妻「有點裂」嬌喊要暖機

人妻和29歲男偷情　2人被判鞭刑100下

人妻和29歲男偷情　2人被判鞭刑100下

2同事騙加班「狂衝摩鐵激戰」　她觀察2個月崩潰

2同事騙加班「狂衝摩鐵激戰」　她觀察2個月崩潰

關鍵字：

彰化地院外遇

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

他酸國球該換　網曝台灣「1球類」真的強

好市多「海鮮神物」驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

金門26歲兵失蹤　金防部駁逃兵

罹「最惡癌王」90%人愛抽菸！10大症狀一次看

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

江少慶先發打義大利　拚中華隊首勝

觀世音菩薩生日　求財、求事業「有禁忌」

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面