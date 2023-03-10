老公外遇大嫂5年喊「我此生不忘」　妻收關鍵證據怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

彰化洪姓女子意外發現丈夫竟然與侯姓大嫂發生婚外情，交往將近5年，牽手、親吻、性行為都做過，還互傳「妳把我抱得牢牢的，我好喜歡好滿足，妳的每個表情及笑容，我此生不忘」、「很想念我們過去的時光」等訊息，讓她大受打擊，憤而決定提告求償100萬元。雖然侯女矢口否認，但並未獲得彰化地院法官採信，最終被判應賠償洪女25萬元，全案仍可上訴。

▲洪女不滿大嫂和自己丈夫搞婚外情。（示意圖／取自免費圖庫xFrame，與本文當事人無關。）

洪女在判決書中主張，侯女是她的兄嫂，對方卻在2016年11月至2021年2月間與丈夫交往，2人還在車上擁抱、親吻，甚至同遊高雄，入住同一間旅館並發生多次性行為，她直到2022年5月間收到他人傳來的手機訊息截圖，才知道丈夫劈腿大嫂的事情，氣得質問丈夫，丈夫也坦承外遇並寫下自白書，這件事情讓她大受打擊，因而決定向大嫂提告求償100萬元。

侯女則辯稱，和小姑妹夫是因為購買保險認識，對方招攬投資柬埔寨不動產開發事業，聲稱每個月都可以獲利，因而匯款5萬美元（約新台幣150萬元），沒想到遇上詐騙，血本無歸，她憤而提出告訴，雙方翻臉至今；她從未與小姑妹夫互傳曖昧訊息，一同出遊、發生性行為都是小姑編撰出來的，她曾為了息事寧人道歉，並非是為了婚外情道歉。

而洪女的丈夫證稱，2016年4月銷售保單後，和侯女利用深夜互傳LINE訊息聊天，同年年底正式交往，2020年間因為疫情關係搭車不方便，才逐漸減少聯絡，但在交往期間，曾做過牽手、親吻、性行為等親密舉動，也曾傳送「妳把我抱得牢牢的，我好喜歡好滿足，妳的每個表情及笑容，我此生不忘」、「很想念我們過去的時光」等訊息。

彰化地院法官表示，洪女丈夫曾在2020年8月25日傳送訊息，「親愛的情人節快樂，明天可以去找妳嗎？」而隔日正好就是侯女的生日；此外，侯女也曾傳送「我失去5萬美金不足惜，卻換你的冷淡對待」等訊息給男方，投資失利一事也與她自己的證詞相符。

法官接著指出，從侯女與洪女丈夫互傳的訊息中可知，他們對彼此十分關心，彷彿男女朋友交往時呵護感情的樣子，加上上述證據，最終不採信侯女的說詞，判她應賠償洪女25萬元較為適當，全案仍可上訴。