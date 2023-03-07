　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2同事騙加班「狂衝摩鐵激戰」　她觀察2個月崩潰：妻小都超熟

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友近兩個月發現，一對男女同事各自有家庭、孩子，竟大搞婚外情，不僅在公司越來越不避諱，還頻繁地以加班為由，一起到汽車旅館，將一切看在眼裡的她震驚不已，加上跟雙方妻小都熟識，也讓她莫名背負著滿滿的罪惡感。

該名女網友向律師呂秋遠求助，表示辦公室同事A男跟B女已有各自的家庭及小孩，卻發展出婚外情，她無意間發現兩人欺騙配偶加班，然後一同準時下班到汽車旅館，「已經默默觀察將近兩個月，次數也變頻繁，他們以為沒有人知道，所以在公司漸漸不避諱，動作也越來越曖昧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友苦惱提到，「之前公司活動有帶家人出席，所以彼此的配偶跟小孩都很熟識，甚至周末我跟先生也會跟他們兩家庭一起出門，後來感覺不對勁，便暫時跟他們疏遠，原本打算就這樣算了，畢竟是人家家務事，但近期每每看到A男跟B女的配偶或小孩，我內心充滿深深的罪惡感，不知道怎麼辦，還是我就假裝什麼事情都不知道就好了呢？」

對此，呂秋遠直言，別以為辦公室戀情這種事，配偶總是最後一個知道，「他們多數時候，不是不知道，而是不想知道，因為孩子還小、經濟不穩，一旦攤牌，勝負難料。」

呂秋遠接著說，「妳該怎麼做？當然不是去跟配偶告密，妳這麼做要配偶怎麼處理？告他，小孩的奶粉錢、房租、水電、安親班，妳要幫他配偶付錢嗎？他就還沒準備好要面對，幹嘛逼人家面對？說不定兩個人談好了，倒楣的就是妳。」

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

最後，他也勸道，「這位姊妹，在職場裡，會有很多看不順眼的事情，但不是每件事都得處理與解決的。畢竟妳來上班，是為了讓自己有一口飯吃，工作上的事情，認真做，別人的私德，不妨礙到妳，也就不必覺得看不順眼。畢竟一眨眼，又是一個10年，那些瓜葛糾結，會在某一天突然迎刃而解。希望妳即使對於人生起跌一知半解，但是妳卻已經懂得應變。」

對此，網友們紛紛回應，「別人的私事，最好別干涉，當個聰明人，對妳無損失」、「最高境界，看破不說破」、「律師的分析太棒了，顧好自己最重要」、「被律師耽誤的心靈導師」、「看破不說破是一種修行」。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
台灣戰力排名揭曉！ESPN看好黑馬　點名警戒3球員
LIVE／荒淫鄭明析夜污50女！變態性癖曝光　阿滴認曾參加攝
成功高中畢旅到墾丁　見「生魚片煮熟」傻眼
飛日本「來回機票4千」！　今限時開搶
迎雨後急凍！　「白天暴跌10度」時機點曝
美國毀滅台灣計畫？　秦剛拿出憲法：台灣是中國一部分
5裸女服侍畫面曝光！　韓邪教主專挑「白皙毛少」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化路人亂入平交道！區間車被迫急停　大鬧20分鐘害3列車誤點

台南美食隊前進東京食品展　肉品專家黑橋牌亮麗再現

石門水庫蓄水率跌破7成　2月降雨僅歷年20%...庫底土地公廟現身

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

快閃名古屋來回機票4千！早去晚回「不住宿」　今起限時開搶

台灣缺蛋登微博熱搜！蚵仔煎沒蛋可加、茶葉蛋限購...陸網看呆

粉專消失了！史書華被檢舉到爆掉　臉書出手「恐永久撤下」

2同事騙加班「狂衝摩鐵激戰」　她觀察2個月崩潰：妻小都超熟

身分證中5碼免費住1晚額滿　5星飯店急推新優惠...早餐買1送1

早餐店公告「不加蛋減5元」！　眼尖網友：話術很可以

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

煞不住？騎士撞上公路車　他氣炸：我這1台抵妳3台

彰化路人亂入平交道！區間車被迫急停　大鬧20分鐘害3列車誤點

台南美食隊前進東京食品展　肉品專家黑橋牌亮麗再現

石門水庫蓄水率跌破7成　2月降雨僅歷年20%...庫底土地公廟現身

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

快閃名古屋來回機票4千！早去晚回「不住宿」　今起限時開搶

台灣缺蛋登微博熱搜！蚵仔煎沒蛋可加、茶葉蛋限購...陸網看呆

粉專消失了！史書華被檢舉到爆掉　臉書出手「恐永久撤下」

2同事騙加班「狂衝摩鐵激戰」　她觀察2個月崩潰：妻小都超熟

身分證中5碼免費住1晚額滿　5星飯店急推新優惠...早餐買1送1

早餐店公告「不加蛋減5元」！　眼尖網友：話術很可以

《臥龍》最婊關卡江表三虎臣　武將一次來三個玩家瘋「逃課」打法

美前防長建議役期延長、男女皆兵照單全收？　邱國正：絕對沒有

神鬼女誆「赴美洗學歷」　富二代混7年白搭！老爸怒告討回千萬

6口味任選！　速食店平日限定「義大利麵下殺第2份半價吃」

說・流行／機器人闖入伸展台！Coperni讓模特兒上演親密互動顛覆想像

就服員巧扮心靈捕手　力助婦女重返職場展歡顏

玉帝點頭也沒用！男大生偷「6萬元金紙」還願　廟方報警這下慘了

臺馬資本市場實務經驗交流　拓展雙邊合作關係

醫美診所內部影片外流　「清楚照到人臉」30名大咖歌手、演員受害

身分證拿出來！3月壽星爽玩樂園「只要299元」　車牌對中1碼399元

生活熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

驟降10℃「打回寒冬」　濕冷轉雨時間曝

２生肖「驚蟄」後好運爆棚

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

他嘆新手爸媽變曬娃魔人！過來人揭辛酸

今晨7.9℃　「急凍轉雨」最低溫時間曝

心好累！12星座「最難溝通CP」曝光　你們還在一起嗎

更多熱門

相關新聞

客廳內衣褲一地！小三躲廁所辯：借工具

客廳內衣褲一地！小三躲廁所辯：借工具

桃園一名人妻回娘家照顧重病父親，回家時卻發現客廳散落內衣褲，過幾天返家又撞見丈夫和女同事在家獨處，女同事見到她還驚慌躲到廁所，直到不得已才走出來道歉，承諾會離開人夫，不料，隔天人妻又家中臥室撿到內褲。人妻認為兩人不倫，怒告求償百萬。桃園地院審理，認為人夫和女同事侵害配偶權，應連帶賠償20萬元。

同事2小時跑3次廁所！他氣炸　網1原因反酸

同事2小時跑3次廁所！他氣炸　網1原因反酸

女導遊貼人夫對唱！加碼「好大好喜歡」挨告

女導遊貼人夫對唱！加碼「好大好喜歡」挨告

偷吃人夫！補教女師傳露骨訊息慘了

偷吃人夫！補教女師傳露骨訊息慘了

老爸愛上媳婦私奔了　綠帽兒崩潰報警

老爸愛上媳婦私奔了　綠帽兒崩潰報警

關鍵字：

婚外情 偷吃出軌摩鐵同事外遇呂秋遠

讀者迴響

熱門新聞

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

身分證拿出來！五星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

木村拓哉瘋傳「4月閃電離婚」內幕曝！　工藤靜香1舉動被抓包

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

嗆聲大哥的女人爆內戰　竹聯多人濺血砸爛陸上頭等艙

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

阿滴認了「參加過攝理教」！教會曾說服：鄭明析是冤獄

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面