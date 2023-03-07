2同事騙加班「狂衝摩鐵激戰」　她觀察2個月崩潰：妻小都超熟

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友近兩個月發現，一對男女同事各自有家庭、孩子，竟大搞婚外情，不僅在公司越來越不避諱，還頻繁地以加班為由，一起到汽車旅館，將一切看在眼裡的她震驚不已，加上跟雙方妻小都熟識，也讓她莫名背負著滿滿的罪惡感。

該名女網友向律師呂秋遠求助，表示辦公室同事A男跟B女已有各自的家庭及小孩，卻發展出婚外情，她無意間發現兩人欺騙配偶加班，然後一同準時下班到汽車旅館，「已經默默觀察將近兩個月，次數也變頻繁，他們以為沒有人知道，所以在公司漸漸不避諱，動作也越來越曖昧。」

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女網友苦惱提到，「之前公司活動有帶家人出席，所以彼此的配偶跟小孩都很熟識，甚至周末我跟先生也會跟他們兩家庭一起出門，後來感覺不對勁，便暫時跟他們疏遠，原本打算就這樣算了，畢竟是人家家務事，但近期每每看到A男跟B女的配偶或小孩，我內心充滿深深的罪惡感，不知道怎麼辦，還是我就假裝什麼事情都不知道就好了呢？」

對此，呂秋遠直言，別以為辦公室戀情這種事，配偶總是最後一個知道，「他們多數時候，不是不知道，而是不想知道，因為孩子還小、經濟不穩，一旦攤牌，勝負難料。」

呂秋遠接著說，「妳該怎麼做？當然不是去跟配偶告密，妳這麼做要配偶怎麼處理？告他，小孩的奶粉錢、房租、水電、安親班，妳要幫他配偶付錢嗎？他就還沒準備好要面對，幹嘛逼人家面對？說不定兩個人談好了，倒楣的就是妳。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

最後，他也勸道，「這位姊妹，在職場裡，會有很多看不順眼的事情，但不是每件事都得處理與解決的。畢竟妳來上班，是為了讓自己有一口飯吃，工作上的事情，認真做，別人的私德，不妨礙到妳，也就不必覺得看不順眼。畢竟一眨眼，又是一個10年，那些瓜葛糾結，會在某一天突然迎刃而解。希望妳即使對於人生起跌一知半解，但是妳卻已經懂得應變。」

對此，網友們紛紛回應，「別人的私事，最好別干涉，當個聰明人，對妳無損失」、「最高境界，看破不說破」、「律師的分析太棒了，顧好自己最重要」、「被律師耽誤的心靈導師」、「看破不說破是一種修行」。