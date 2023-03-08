人夫偷吃女業務「射給妳當生日禮」！妻抓包鹹濕對話崩潰提告

▲建築規劃師偷吃女業務，對話十分露骨，氣得妻子一狀將2人告上法院。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

台北一名建築規劃師人夫因為工作關係，認識了販售多媒體顯示器的女業務，沒想到雙方合作竟產生感情，數度相約出遊，甚至說出「等你生日再射當生日禮物」等露骨的話語。妻子氣得將2人告上法院，士林地則判2人應賠40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，人夫是某環境品質整合商的智慧建築標章規劃師，已與妻子結婚10多年，因為工作上的內容，時常與一名販售多媒體顯示器的女業務合作，一起到各飯店巡視，調查環境是否適合裝設產品。

沒想到2人合作竟產生感情，不但相約前往北投會館、陽明山等處約會，拍下了親暱的照片，更是一起到某飯店過夜、發生性行為。

▼智慧建築標章規劃師偷吃女業務，還說出「等你生日再射就好，就當生日禮物啊」等話語。（示意圖／免費圖庫pexels）



人夫為了方便接送小孩，還與女業務在住處附近的飯店開房，等到回家安頓好妻小，再溜出來約會，甚至還要一起過夜。此外，人夫還錄音傳訊給女業務，打算「等妳生日再射就好，就當生日禮物啊」，言語之間充滿性暗示。

妻子發現丈夫外遇的行為，感到十分崩潰，一狀將2人告上法院。對此，人夫則辯稱，是因為他的個性關係，無論對男性、女性朋友，都會說出帶有性色彩、不雅字眼的話語，所以對女業務才會沒有節制地開玩笑。

而女業務也表示，與人夫的談話內容只是在「應付類似的玩笑話」，2人因為業務合作的關係，會一起到飯店巡視、查看是否適合裝設產品，對話內容所提及的店家，只是去巡視，而非到場休息、發生性行為。

不過，人夫、女業務之間的對話太過鹹濕，且不斷互相調情，足見逾越了一般朋友的交往關係，也能證明確實有發生性行為，因此法官不採納2人的說法。法官衡量人妻、人夫與女業務的學歷、社會經濟地位後，判人夫、女業務需連帶給付40萬元，全案仍可上訴。